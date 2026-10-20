Manuel Turizo dará show histórico en medio tiempo NFL Madrid

Turizo, de 26 años, destacó que el espectáculo será una oportunidad para acercar la música latina al público estadounidense

El cantante colombiano Manuel Turizo se presentará el próximo 8 de noviembre en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

El intérprete de La Bachata aseguró que esta presentación será el inicio de la gira más importante de su carrera, prevista para 2027, y adelantó que contará con un invitado especial, aunque no reveló su identidad.

Turizo, de 26 años, destacó que el espectáculo será una oportunidad para acercar la música latina al público estadounidense y fortalecer los lazos entre ambas culturas a través del deporte y la música.

El artista señaló que ya trabaja desde Miami en los preparativos y que el show tendrá elementos similares a los que prepara para su próxima gira.