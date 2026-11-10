Manolo Caro prepara una nueva versión de 'Bodas de Sangre'

El director mexicano asumirá el reto de llevar la famosa obra dramática a la pantalla chica, integrando elementos de la música regional del ámbito.

El director mexicano Manolo Caro está desarrollando una adaptación televisiva de la obra de teatro 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, para Disney+.

La tragedia de 1932, basada en un crimen real ocurrido en Almería, sigue a una novia que el mismo día de su boda abandona a su prometido para huir con su antiguo amor, desatando una sangrienta rivalidad familiar y un destino fatal.

Ambientación en el México contemporáneo y música regional

Según Disney+, esta nueva versión estará ambientada en el México actual e incorporará música regional mexicana.

"Adaptar una de mis obras de teatro favoritas en México es el desafío que necesitaba para regresar a mi país", dijo Caro en un comunicado difundido por el mismo medio.

El anuncio llega en un momento de renovado interés por la obra de Lorca, impulsado por el éxito de 'La bola negra', la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo elegida para representar a España en la carrera por los Óscar.

Trayectoria del director y respaldo de la plataforma

'Bodas de sangre' ya había tenido adaptaciones audiovisuales previas, como la de Carlos Saura, quien realizó en 1981 una película flamenca del triángulo amoroso planteado por Lorca.

"Nos entusiasma colaborar con Manolo Caro en un proyecto que se inspira en una obra extraordinaria y que conectará con el público", declaró Juan Ponce, vicepresidente de contenido original de The Walt Disney Company México, en el mismo comunicado.

Caro es reconocido por haber trabajado en series como 'La casa de las flores' y 'Alguien tiene que morir', además de películas como 'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas' o 'La vida inmoral de la pareja ideal'.