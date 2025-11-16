Manola Díez lanza amenaza contra Teo en la Granja VIP

Un conflicto creciente entre Manola, Teo y otros granjeros expuso el ambiente volátil del reality y dejó nuevos momentos virales.

La tensión dentro de La Granja VIP, se intensificó luego de que un video en el que Manola Díez lanza una amenaza directa contra César Doroteo, conocido como Teo, se viralizara en redes sociales. El clip surgió tras una cadena de discusiones que evidenció el ambiente de confrontación que domina la convivencia.

El conflicto comenzó después de una actividad grupal que dejó a varios participantes con los ánimos alterados. De acuerdo con la dinámica del programa, los equipos debían competir por recursos esenciales, lo que generó fricciones y colocó nuevamente a Manola en el centro de la polémica.

La situación escaló cuando la actriz expresó molestia, por lo que consideró actitudes irrespetuosas de parte de Teo. En ese contexto lanzó una advertencia que generó preocupación entre sus compañeros, asegurando que fuera del reality tenía personas dispuestas a enfrentarlo si continuaban las agresiones verbales.

A esta confrontación se sumó Eleazar Gómez, quien intentó calmar a Manola al mismo tiempo que defendía su postura. El actor señaló que no permitiría faltas de respeto hacia ella, mensaje que tensó aún más la relación con otros concursantes.

El origen del malestar también incluyó un enfrentamiento previo con Kim Shantal, quien reaccionó a comentarios de Manola tras una competencia. El intercambio culminó en gritos, acusaciones y la intervención de Kike Mayagoitia, capataz de la semana, para evitar que la discusión escalara.

Más tarde, Teo buscó aclarar que no había ofendido a la actriz y pidió que dejara de atribuirle actitudes que —según él— no habían ocurrido, con el fin de frenar futuras confrontaciones.