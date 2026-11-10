Manelyk se consagra nueva capataz en La Granja VIP 2

La participante obtuvo el liderazgo durante la décima semana del reality tras superar una reñida competencia preliminar y pruebas.

La competencia por el liderazgo en La Granja VIP 2 alcanzó su punto álgido durante la décima semana del reality, consagrando a Manelyk como la nueva capataz tras un intenso camino de eliminaciones y giros inesperados que sacudieron la dinámica del programa.

El camino hacia la capataría comenzó luego de una reñida competencia preliminar en la que Manelyk, Julio Camejo y Bicolor lograron asegurar su pase a la siguiente ronda. Por su parte, Ivonne Montero había obtenido un pase directo a esta fase tras ser coronada por el público como "el más gallito".

Sin embargo, las reglas del juego cambiaron drásticamente tras el legado de Fernando. Debido a este suceso, Ivonne Montero se convirtió en la primera nominada de la semana; por ende, perdió de forma automática su derecho a competir por la capitanía, permitiendo que Rafa Mercadante ocupara su lugar en la disputa.

Un hito en el reality y poder de decisión para el público

Tras superar las pruebas decisivas de la semana 10, Manelyk se alzó con el codiciado título de capataz, tomando el control y la autoridad dentro de la granja en un momento clave de la temporada, convirtiéndose además en la segunda mujer en obtener esta distinción.