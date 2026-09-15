Manelyk rechaza las disculpas de Rafa tras confrontación grupal

La participante consideró que el arrepentimiento de su compañero no era genuino durante la reunión realizada en el comedor.

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Un momento de tensión se vivió al interior del reality show La Granja VIP, luego de que Rafa ofreciera disculpas públicas a Manelyk en presencia de todos los participantes durante una reunión en el comedor.

El momento ocurrió cuando el concursante tomó la palabra para admitir que emitió juicios equivocados a raíz de la ira y la frustración, solicitando el perdón de su compañera ante el resto del grupo. Sin embargo, Manelyk rechazó las disculpas argumentando que no las consideraba genuinas, señalando que la actitud de Rafa el día anterior, al burlarse de lo sucedido, contradecía sus palabras actuales.

La participante afirmó que la acción de su compañero obedecía más a la presión social y a los señalamientos del resto de los integrantes que a un arrepentimiento real. Aunque Rafa intentó aclarar que no buscaba quedar bien frente a la mesa, la confrontación concluyó con la firme postura de Manelyk de no dar por superado el conflicto.

Definen a los cuatro "Peones" de la segunda semana

La competencia en el reality show La Granja VIP dio un giro estratégico en su segunda semana tras la selección de los cuatro participantes que asumirán el rol de "Peones", perdiendo los privilegios de la casa principal y trasladándose a las áreas de trabajo pesado.

Los propios integrantes del programa eligieron a Mario "Mono" Osuna, al actor Julio Camejo y a la actriz Ivonne Montero para integrarse al grupo de peones. Por su parte, el influencer Kunno completó la cuarteta tras convertirse en el seleccionado por el público a través de la votación digital.

Primera eliminada de la Granja VIP 2

Abigail Pak, mejor conocida en plataformas digitales como "La Coreañera", se convirtió en la primera eliminada del reality show La Granja VIP 2, tras concluir el periodo de votaciones del público.

La creadora de contenido no logró asegurar los votos necesarios para mantenerse en el concurso, despidiéndose de las instalaciones del programa.