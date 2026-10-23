Manelyk queda nominada e Ivonne Montero llora en La Granja VIP

Con este resultado, Manelyk se convirtió en la nueva nominada de la semana y ahora deberá esperar el desarrollo de la competencia

La competencia en La Granja VIP subió de intensidad este martes 20 de octubre, luego de que Manelyk González perdiera el Duelo de Nominación frente a Azalia Ojeda, quien consiguió la victoria y quedó a salvo de la nominación.

Mane llegó a la prueba después de ser elegida por Julio Camejo durante la dinámica de El Guardián. Por su parte, Azalia fue seleccionada por el público para enfrentarse a ella en el reto, donde finalmente logró imponerse.

Con este resultado, Manelyk se convirtió en la nueva nominada de la semana y ahora deberá esperar el desarrollo de la competencia para conocer su futuro dentro del reality.

Pero la jornada también dejó un momento emotivo protagonizado por Ivonne Montero, quien rompió en llanto durante la dinámica de Los Árboles, cuando recibió una fotografía de Fabio Melanitto, su expareja y padre de su hija Antonella.

El recuerdo del cantante, quien falleció en 2018, conmovió a la actriz, que no pudo contener las lágrimas frente a sus compañeros. La dinámica permitió a los participantes conectar con personas y recuerdos importantes de sus vidas, mostrando una faceta más personal dentro de la competencia.