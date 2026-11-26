Manelyk González perdió el Duelo de Nominación contra Mario “Mono” Osuna y quedó en riesgo de abandonar La Granja VIP rumbo a la final.

La competencia comienza a ponerse más complicada en La Granja VIP conforme se acerca la final. Este martes 24 de noviembre, Manelyk González perdió el Duelo de Nominación frente a Mario “Mono” Osuna y terminó en la lista de participantes que podrían abandonar el reality.

El enfrentamiento llegó después de que Kunno, actual Capataz, eligiera a uno de los participantes para competir, mientras que el público tuvo la oportunidad de seleccionar al otro mediante votaciones. Finalmente, Manelyk y Mono se encontraron en el circuito de esta semana, donde la velocidad y el trabajo en equipo fueron fundamentales.

Para completar el reto tenían cinco minutos. Mono contó con la ayuda de Ernesto Cázares, mientras que Manelyk hizo equipo con Sol. Al terminar la prueba, Osuna consiguió la victoria y evitó quedar nominado por esta dinámica.

La derrota dejó a Manelyk como la segunda nominada de la semana 12, junto a Julio Camejo, quien recibió esa condición como parte del legado de Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, después de convertirse en la onceava eliminada del programa.

Sin embargo, la lista todavía puede cambiar. Este miércoles se realizará La Asamblea, donde los participantes repartirán sus votos, y el viernes llegará La Traición, otra dinámica que podría modificar el panorama antes de la gala de eliminación.

Por ahora, Manelyk tendrá que esperar los siguientes movimientos de sus compañeros y buscar el apoyo del público para continuar en la competencia.