Manelyk González confronta a Pablo Montero en La Granja VIP 2

El intérprete quedó nominado de la semana luego de recibir críticas y votos de sus compañeros por su actitud dentro de la competencia.

La tensión dentro de La Granja VIP sigue aumentando y esta vez los protagonistas fueron Manelyk González y Pablo Montero. Durante la Asamblea de nominaciones del miércoles 28 de octubre, la influencer encaró al cantante por su comportamiento con el Tío Pepe, encargado de orientar a los participantes en las labores del campo. El intercambio dejó en evidencia las diferencias que existen entre ambos concursantes.

Manelyk no se guardó sus opiniones y cuestionó la manera en que Pablo se ha dirigido al Tío Pepe, pues considera que el cantante minimizó sus conocimientos y no reconoció su autoridad dentro de la competencia. La influencer dejó claro que, desde su perspectiva, todos los participantes deben respetar las indicaciones de quienes están a cargo de las actividades de la granja.

El conflicto tiene como antecedente la evaluación que recibió Pablo Montero después de desempeñarse como capataz. El Tío Pepe señaló errores en su liderazgo y en la organización de algunas tareas, situación que provocó diferencias entre el cantante y quienes cuestionaron su desempeño. Pablo, por su parte, defendió parte de su trabajo y aseguró que sí había cumplido con diversas responsabilidades.

Durante la nominación, Manelyk decidió darle su voto a Pablo y aprovechó el momento para expresar su inconformidad. La influencer sostuvo que el respeto hacia el Tío Pepe debía ser una prioridad para todos los habitantes, y sus palabras se sumaron a las críticas que el cantante ha recibido de otros compañeros por su actitud y participación en las labores cotidianas.

Pero Manelyk no fue la única que cuestionó al intérprete. Mario “Mono” Osuna también lo confrontó por el trato hacia el encargado de la granja, mientras que otros participantes manifestaron desacuerdos con su desempeño. Pablo respondió a los señalamientos y también lanzó acusaciones contra algunos de sus compañeros, lo que elevó aún más la tensión durante la Asamblea.

Con estos enfrentamientos, la competencia entra en una etapa cada vez más complicada para Pablo Montero, quien enfrenta críticas de varios integrantes del reality y quedó entre los nominados de la semana. Las diferencias dentro de la granja podrían influir en las estrategias de los participantes y en el rumbo de la competencia, mientras el público sigue pendiente de lo que sucederá en los próximos días.