Manelyk ayuda a Niurka con su vestido en La Granja VIP 2

La influencer mexicana y el creador Kunno auxiliaron a la artista cubana en la selección de su atuendo para la Noche Mexicana.

En una jornada marcada por un respiro en las tensiones de la competencia en La Granja VIP 2, Manelyk González y Kunno dejaron atrás los conflictos del juego para acudir en auxilio de Niurka Marcos, quien atravesó por un momento de gran frustración durante los preparativos para la fiesta temática de Noche Mexicana.

El problema comenzó cuando la producción le entregó a la artista cubana un vestido que resultaba ser bastante corto y pronunciadamente escotado, una prenda que no solo difería del código de vestimenta tradicional mexicano acordado para la velada, sino que tampoco era del agrado de la participante.

La impotencia ante la falta de opciones y el poco tiempo disponible para alistarse provocó que Niurka rompiera en llanto en la zona de dormitorios, manifestando su incomodidad con el atuendo asignado.

Al percatarse de la situación, Manelyk y Kunno hicieron a un lado las rencillas y rivalidades que han marcado la convivencia en la casa para intervenir activamente. Ambos influenciadores se movilizaron en el vestidor para buscar y seleccionar vestidos más adecuados que incluyeran bordados tradicionales y coloridos diseños florales acordes a las fiestas patrias.

En las imágenes captadas en la transmisión, se observa el momento en que Manelyk y Kunno le presentan cuidadosamente las nuevas opciones a Niurka, asesorándola en la elección de un vestido largo y elegante que finalmente le devolvió la tranquilidad y el ánimo.

El gesto de empatía y compañerismo fue celebrado en redes sociales por los seguidores del programa, quienes destacaron la madurez de los participantes para apoyar a una compañera en medio de la presión que se vive dentro de La Granja VIP 2.