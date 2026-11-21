Fue su excuñada Rocío Banquells quien le arrebató el triunfo de la elección por el distrito 14 federalCiudad de México. - Uno de los candidatos más polémicos durante estas elecciones sin duda fue Alfredo Adame, quien se postuló como candidato a la diputación federal por el distrito 14, en Tlalpan.El actor, político y "gran amigo" de Carlos Trejo era el abanderado del partido de reciente creación Redes Sociales Progresistas (RSP) y competía contra otras 7 opciones, entre ellas su excuñada, la actriz y cantante Rocío Banquells, quien era candidata de la coalición PRI-PAN-PRD.Adame tenía como intención "romperla" en la votación; sin embargo, los que lo rompieron fueron los ciudadanos, pues de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), es el último lugar de las preferencias.Al corte de las 16:40 horas de este lunes 7 de junio, y con el 96.99 por ciento de las actas capturadas, Alfredo Adame recibió tan solo 1,119 votos, para representar el 0.75 por ciento.La ganadora del distrito federal 14 resultó ser, nada más y nada menos, que su excuñada Roció Banquells, quien obtuvo 58,971 sufragios, para un 40.04 por ciento.Tras resultado de la elección, Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame...Como era de esperarse, y para reavivar la rivalidad que tenían, Carlos Trejo aprovechó el fracaso electoral de Alfredo Adame para burlarse de él.En modo de sarcasmo, el 'cazafantasmas' felicitó a Adame por el resultado que casi llega a RSP a la pérdida del registro."Déjame felicitarte Alfredito. Te llevaste como 10 mil 400 mentadas de madre por cada voto."¡Pobrecito!, vetado, sin trabajo y para que alguien haga negocio contigo va a estar muy cañón", dijo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Trejo Oficial (@ct_caza)