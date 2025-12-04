Maná vive año histórico entre récords, homenajes y nominaciones

De una nominación inédita al Salón de la Fama del Rock & Roll a romper récords en EUA y ser homenajeados por Dua Lipa, 2025 ha sido un gran año para Maná

El 2025 se convirtió en un año extraordinario para Maná, pues dieron mucho de que hablar internacionalmente al ser homenajeados, romper records fuera de México y competir con artistas de alto rango para recibir un reconocimiento que ha muy pocas personas se les ha dado.

Maná casi lleva a México al Salón de la Fama del Rock & Roll

Este año por primera vez recibieron una nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, convirtiéndose en la primera banda que canta íntegramente en español en lograrlo.

La candidatura, anunciada en febrero, los colocó junto a figuras como Oasis, Mariah Carey y Cyndi Lauper.

Aunque finalmente no fueron seleccionados para la inducción de abril, la banda celebró la nominación como un reconocimiento a su trayectoria de casi cuatro décadas, sus más de 40 millones de discos vendidos y su impacto en la música latina a nivel internacional.

La agrupación aseguró que este hito representa un “grito de guerra” para la comunidad latina y mantiene abierta la puerta para futuras nominaciones.

Récord histórico en Los Ángeles: los “Kings of LA”

Durante su Vivir sin Aire Tour, Maná hizo historia en Los Ángeles al alcanzar 44 conciertos en arenas de la ciudad, superando el récord de 42 shows que mantenía Bruce Springsteen desde hacía décadas.

El logro se consolidó el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, donde se presentaron ante 17,500 asistentes por noche.

En 2019, Maná hizo la primera residencia en una arena de Los Ángeles en cualquier idioma.

Su historia con la ciudad inició en 1993, y en 2007 marcaron otro récord con 13 fechas agotadas en el entonces Staples Center.

Backstage, la banda recibió un homenaje como los “Kings of LA”, con la participación de la banda de la USC, estudiantes de Inglewood High School, el LA Clippers Spirit Team y el staff del Forum. Incluso se anunció una placa permanente en su honor.

Dua Lipa sorprende y rinde homenaje a Maná en México

Otro de los momentos más virales del año ocurrió cuando Dua Lipa rindió homenaje a Maná durante su concierto en México.

En la parte acústica del show, la cantante británica invitó a Fher Olvera al escenario, desatando la euforia de más de 65 mil asistentes.

Ambos interpretaron “Oye Mi Amor”, creando un momento íntimo y lleno de nostalgia. Dua cantó en español, mientras Fher aportó su energía característica. Al finalizar, la artista dedicó el número a México y al rock latino:

“Esto es un tributo al sentimiento mexicano que tanto amo”, expresó.

Un legado en expansión global

Con más de cuatro décadas de música, 4 Grammys, 9 Latin Grammys y una conexión profunda con su público, Maná demostró que sigue siendo una de las bandas más influyentes del rock en español.

Su impacto en Estados Unidos, especialmente en California, refuerza su estatus como embajadores del rock latino.

Como dijo Fher Olvera: “Cantando en español, rompiendo récords mundiales… ¡eso es increíble!”