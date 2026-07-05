Maná dará el show de medio tiempo del México vs Inglaterra

La banda mexicana encabezará el espectáculo de medio tiempo en el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Maná será la encargada de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La agrupación regresa al inmueble luego de haber encabezado la ceremonia inaugural del torneo, realizada ante una audiencia global estimada en más de mil 100 millones de espectadores, de acuerdo con un comunicado.

Maná hace historia en el Mundial 2026

Con esta presentación, la banda liderada por Fher Olvera se convertirá en el único artista que participa tanto en la ceremonia inaugural como en un espectáculo oficial de medio tiempo durante el Mundial, consolidándose como uno de los principales referentes musicales del torneo en México.

El encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra está programado para las 18:00 horas del domingo. Se prevé que el espectáculo de medio tiempo inicie alrededor de las 19:00 horas, aunque el horario dependerá del desarrollo del partido.

La presentación del domingo representará la tercera participación oficial de Maná en los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La agrupación abrió el torneo durante la ceremonia inaugural, donde compartió escenario con Belinda, Los Ángeles Azules y J Balvin. Posteriormente ofreció un concierto multitudinario en La Minerva, en Guadalajara, como parte de las celebraciones mundialistas.

Ahora, los intérpretes de Clavado en un bar y Rayando el Sol serán los encargados de amenizar el espectáculo oficial de medio tiempo del partido de octavos de final.

Con más de 50 millones de discos vendidos, cuatro premios GRAMMY y nueve Latin GRAMMY, Maná es considerada una de las agrupaciones de rock en español con mayor proyección internacional.

Actualmente la banda celebra cuatro décadas de trayectoria y continúa con la expansión de su gira Vivir Sin Aire Tour, que contempla conciertos en ciudades como Santiago, Bogotá, Lima y Buenos Aires, además de dos presentaciones en México.