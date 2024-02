Mamá de Poncho de Nigris critica físico de su nieto

Este enero de 2024 ha sido testigo de un drama familiar sin precedentes, ya que la disputa entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, alcanzó su punto álgido durante una transmisión en vivo en TikTok.

Las revelaciones impactantes y los comentarios ofensivos han dejado a los seguidores boquiabiertos, especialmente cuando el aspecto físico de "Ponchito", fue criticado por su abuela.

Durante varias semanas, Poncho de Nigris y su madre protagonizaron una guerra de mensajes en redes sociales, exponiendo versiones contrapuestas de su relación. Mientras Poncho aseguraba ser un buen hijo y acusaba a su madre de ser "tóxica", Leticia sostenía que la distancia entre ellos se debía a la influencia de Marcela Mistral en la vida de su hijo.

El desencadenante: Fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral

La discusión se intensificó cuando Poncho expresó su deseo de que su madre contara la verdad sobre él, resaltando su bondad y dedicación como hijo. Sin embargo, Leticia revivió la polémica al mencionar que no fue invitada a la fiesta de cumpleaños de Marcela Mistral, convirtiéndose en el tema central de la confrontación.

"Me gustaría que fuera más amoroso y buen hijo, no me invitó a la fiesta, me humillaron", expresó doña Leticia.

Ante esto, Poncho le respondió que cómo quiere que sea más amoroso si se la pasa hablando mal de él y de su esposa.

La situación tomó un giro aún más impactante cuando Leticia Guajardo lanzó una acusación fuerte relacionada con su pasado, afirmando: "Yo me senté en tus piernas y te besé todo y te gustó, me agarraste las pompas ¿sí o no?".

Ante esto, Poncho le reprochó a su mamá que haya declarado en una entrevista que él la había acosado sexualmente, y más allá de negarlo, ella comenzó a ventilar cómo era Poncho con ella de niño.

"De jovencito dijiste que si yo fuera otra persona te gustaría una persona como yo tan bonita", comentó la señora. "Obviamente, porque todos los niños su aspiración es su mamá, pero no te dije con una connotación sexual y tú dijiste en la prensa que yo te acosaba sexualmente de niño", explicó el influencer.

Leticia Guajardo asegura que mamá de Mistral tiene embrujado a su hijo

Aunque Poncho trataba de mantenerse al margen, su mamá se reía y lucía molesta, y comenzó a atacar a la esposa de Poncho, su suegra y su hijo Ponchito, incluso, tanto Poncho como doña Lety se dijeron que se irían al infierno.

Como ya lo ha dicho anteriormente, la mamá de Poncho señaló que hace algunos años la relación con su hijo era buena hasta que llegó Marcela Mistral.

Fue ahí que aprovechó para referir que la madre de Marcela supuestamente "embrujó" a Poncho, pues aseguró que es yerbera.

“Para que vean como lo tienen, yo creo que está embrujado porque no puede ver a su mamá, no le puede ver nada de bueno a su mamá. En este momento ya me di cuenta de que tiene un embrujo bien fuerte y su suegra se lo ha de haber dado, es yerbera, me lo embrujó”, aseguró doña Lety.

Doña Lety llama 'marrano' a su nieto

Y no terminó ahí, Leticia Guajardo se burló y criticó el físico de la suegra de su hijo Poncho, mencionó que se ve fea y en un tono celoso le reclamó a Poncho por quererla y haber bailado con ella, pero el ex integrante de La Casa de los Famosos México le pidió respetar a la mamá de su esposa y dijo que es una mujer que no se mete en problemas y suma, pues los ayuda con sus hijos.

Su mamá negó que esa señora aportara algo y fue ahí cuando lanzó una fuerte crítica a su nieto.

“Qué suma ni qué la m*dre! ¿Qué va a sumar si le da pizzas a Ponchito? Lo tiene bien marrano", dijo doña Lety entre risas.

Este comentario no le causó gracia a Poncho de Nigris ni a su nieto Aldo Tamez de Nigris , quien también se encontraba en el vivo.

"Qué triste que te expreses así de la gente que ayuda, de mi familia (...) atacó en este momento a mi suegra, a mi hijo, le dijiste 'marrano' a Ponchito tu nieto y no está marrano, es un niño muy sano".

Más adelante, Doña Lety intentó rectificar sus declaraciones al señalar que durante la participación de Poncho en el reality show, su hijo se alimentaba principalmente de pizzas, pero aseguró que esa situación ha cambiado y que ahora se encuentra en una condición física admirable.

Pese a los comentarios de su madre, Poncho expresó que ama a su madre.

“Yo la quiero mucho a mi mamá y la amo… qué intensidad de los vivos. Yo quiero que le vaya bien a todos, el único pedo es que ella divide a la familia y está bien cabrón, ahorita tengo mucho trabajo y quiero estar bien… le faltó el respeto a Ponchito diciéndole ‘gordo’, no se vale”, mencionó.

Tras esta situación, los usuarios de TikTok ha elogiado a Poncho de Nigris por no permitir que su propia madre se exprese de esa manera acerca de su familia.

