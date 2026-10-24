Mamá de Gala Montes responde a polémica por su nombre artístico

Crista Montes negó intentar apropiarse del nombre artístico de Gala y aseguró que lo registró en 2018 como parte de su labor como representante.

La polémica entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, sumó un nuevo capítulo luego de que la mujer respondiera a las declaraciones de la actriz sobre la recuperación de su nombre artístico. Después de que Gala revelara que logró recuperar los derechos sobre su marca tras varios años, su madre publicó un mensaje en el que negó haber tenido la intención de apropiarse de ella.

A través de una publicación en redes sociales, Crista explicó que registró el nombre artístico de su hija en 2018 como parte de las funciones que desempeñaba al administrar su carrera. Según su versión, el trámite fue una cuestión relacionada con su trabajo como representante y nunca tuvo como objetivo impedir que Gala tuviera el control de su identidad profesional.

“Gala: Yo registré tu marca a mi nombre como parte de la administración de tu carrera. Nunca tuve la intención de quitártela, apropiármela ni impedir que estuviera a tu nombre”, expresó Crista en su mensaje. También aseguró que el hecho de haber sido titular del registro no significa que buscara despojar a su hija de algo que le pertenecía.

La respuesta llegó después de que Gala compartiera que, cuando cumplió 18 años, su nombre artístico quedó registrado a nombre de su madre sin que ella lo supiera. La actriz explicó que el proceso para recuperarlo fue largo y que, finalmente, en 2026 consiguió que el registro quedara nuevamente bajo su control. Para ella, este paso representa la posibilidad de decidir sobre una parte fundamental de su carrera.

El conflicto entre ambas no es nuevo. Desde 2024, madre e hija han protagonizado una serie de declaraciones públicas relacionadas con su relación familiar y la administración de la carrera de la actriz. Gala ha hablado anteriormente de presuntos malos tratos y diferencias económicas, mientras que Crista ha rechazado algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre sus acciones. Las acusaciones de ambas partes deben entenderse como versiones dentro de una disputa que se ha hecho pública.

Por ahora, la respuesta de Crista vuelve a colocar su distanciamiento con Gala en el centro de la conversación. Mientras la actriz celebra haber recuperado el control de su nombre artístico, su madre insiste en que nunca buscó arrebatárselo. La polémica continúa generando reacciones en redes sociales, donde los seguidores están pendientes de si Gala responderá a las recientes declaraciones de su mamá.