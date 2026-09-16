Maluma y Susana Gómez se convierten en padres por segunda vez

La familia de Maluma y Susana Gómez creció con la llegada de su segundo hijo. El cantante y la arquitecta recibieron a un niño el pasado 14 de septiembre

La familia de Maluma y Susana Gómez creció con la llegada de su segundo hijo. El cantante colombiano y la arquitecta recibieron a un niño el pasado 14 de septiembre, fecha que ahora forma parte de los momentos más importantes de su vida familiar.

La pareja decidió mantener el embarazo en privado durante buena parte del proceso y anunció la noticia cuando ya había avanzado considerablemente. Ahora, ambos han compartido la felicidad por el nacimiento de su bebé desde el hospital.

El pequeño llevará el nombre de Orión Londoño Gómez, una elección relacionada con la mitología griega. Orión es presentado como hijo de Poseidón y posteriormente convertido en una constelación.

Orión llegará a un hogar en el que ya lo esperaba su hermana mayor, Paris, quien nació el 9 de marzo de 2024.

Maluma ha contado que su hija tiene una personalidad muy cercana a la suya y que desde pequeña ha mostrado gusto por la música. También ha destacado su afición por los animales y los caballos, así como el tiempo que disfruta pasar en el rancho familiar ubicado en Medellín.

El cantante también reveló que la noticia de que su segundo hijo sería un niño provocó especial alegría entre los integrantes mayores de su familia, particularmente por la continuidad del apellido familiar.

Maluma, un padre presente

Más allá de su carrera musical, Maluma ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia que tiene para él ejercer una paternidad cercana.

Tras el nacimiento de Paris, el intérprete de Hawái, Felices los 4 y Borró Cassette aseguró que decidió involucrarse activamente en la crianza de su hija y estar presente en los primeros momentos de su vida.

Con la llegada de Orión, el artista afronta una nueva etapa familiar mientras continúa con sus compromisos profesionales.

Los primeros rumores sobre la relación entre Maluma y Susana Gómez surgieron a finales de 2020, después de que fueran fotografiados juntos en Beverly Hills.

Sin embargo, su historia comenzó años antes. Ambos se conocieron durante la adolescencia y volvieron a coincidir posteriormente a través de amigos en común. Su reencuentro terminó dando paso a una relación que, según ha contado el cantante, cambió su perspectiva sobre el amor y la familia.

Susana, quien se desempeña como arquitecta, ha mantenido un perfil discreto pese a la exposición pública de su pareja. Juntos han formado una familia que ahora suma un nuevo integrante con el nacimiento de Orión.