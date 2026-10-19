Maluma presume en redes ser 'multimillonario'

El intérprete colombiano destacó la riqueza del amor de sus seres queridos en una postal campestre con París y el pequeño Orión.

El cantante colombiano Maluma conmocionó a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una emotiva postal familiar desde su criadero de caballos.

Con el toque humorístico que lo caracteriza, el intérprete de música urbana tituló la publicación con el mensaje, el cual hizo que sus seguidores reaccionaran con amor.

“MULTIMILLONARIO. 🖤 (No hablo de 💵)”. Agregó el colombiano, dejando en claro que la verdadera riqueza para él radica en el amor de sus seres queridos, sus hijos y su pareja.

En la fotografía se observa al artista luciendo sombrero y vestimenta de campo mientras sostiene en brazos a su recién nacido Orión, mientras su pareja, Susana Gómez, camina a su lado tomada de la mano de su primogénita Paris.

El paseo campestre capturó a la familia interactuando directamente con los ejemplares en las caballerizas, reflejando el ambiente de tranquilidad que rodea la vida personal del paisa.

La publicación causó un aluvión de reacciones entre admiradores y colegas de la industria del entretenimiento, quienes celebraron la faceta paternal de Juan Luis Londoño. Tras la llegada del pequeño Orión en septiembre, el cantante se ha mantenido muy activo compartiendo pasajes de su cotidianeidad lejos de los escenarios y enfocado en su rol de padre.