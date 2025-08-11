Maluma detiene concierto para regañar a fan que llevo a su bebé

El cantante, expresó su preocupación y calificó la acción como 'irresponsable', destacando los riesgos de los altos decibeles en un concierto para un niño

Durante su concierto de este sábado 9 de agosto en la Ciudad de México, Maluma detuvo el espectáculo al notar que una fan había llevado a un bebé de aproximadamente un año sin protección auditiva.

El cantante, quien es padre, expresó su preocupación y calificó la acción como "irresponsable", destacando los riesgos de los altos decibeles en un concierto para un niño tan pequeño.

"Eso es una irresponsabilidad. Y lo estás balanceando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí".

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

Desde el escenario, le pidió a la madre que protegiera los oídos del menor en el futuro y comparó la situación con su hija, París, afirmando que nunca la llevaría a un concierto a esa edad.

El momento, captado en video y difundido en redes sociales, generó un debate: algunos aplaudieron la postura de Maluma por preocuparse por el bienestar del bebé, mientras que otros opinaron que el asunto debió manejarse en privado.