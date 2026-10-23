Maluma confiesa que tuvo un trastorno alimenticio por modelar

Maluma confesó que hubo un momento en el que tenía un "dolor de cabeza todo el tiempo" y que su estrés se acentuó al ser padre de dos hijos

El cantante colombiano Maluma reveló este miércoles que "todavía" tiene "mucha ansiedad", tras compartir en 2025 que padecía esta condición, y que ha tenido un desorden alimenticio que lo "obsesionó" con la comida antes de posar para campañas de moda.

Maluma confesó también, en una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que hubo un momento en el que tenía un "dolor de cabeza todo el tiempo" y que su estrés se acentuó al ser padre de dos hijos, París, de 2 años, y Orión, nacido en septiembre.

El artista, quien publicó su álbum 'Loco x volver' este año, lanzó el pódcast 'Las cosas como son' en diciembre pasado y compartió la ansiedad, depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija y más de una década de fama internacional con temas como 'Cuatro babys' y 'Felices los 4'.

En la conversación con Billboard, el colombiano también señaló que tuvo problemas con su cuerpo por la presión que tenía para salir con el abdomen marcado en campañas publicitarias.

Ahora, el intérprete aseguró que toma alguna forma de terapia todos los días, que el libro 'Hábitos atómicos' le ha ayudado y que ha encontrado "un equilibrio" entre su vida personal y familiar.

También indicó que el nacimiento de su segundo hijo, Orión, le ha dado "valentía" y que la experiencia ha sido diferente a la de ser un padre primerizo.