Maluma anuncia su gira ‘Loco X Volver’: ¿cuándo llegará a México?

El cantante colombiano Maluma incluirá siete ciudades mexicanas en su tour de 2027, entre ellas Monterrey, Guadalajara y CDMX

Maluma confirmó su regreso a los escenarios internacionales con ‘Loco X Volver World Tour 2027’, una gira que lo llevará a más de 60 ciudades de América Latina, Norteamérica, Europa y África.

El cantante colombiano dio a conocer el proyecto, acompañado de un video familiar y una presentación sorpresa en el aeropuerto de Miami.

¿Cuándo comenzará la gira de Maluma?

Las primeras fechas publicadas en el sitio oficial del cantante corresponden a febrero de 2027. La presentación inaugural será el 5 de febrero en El Corazón de Bogotá Arena, en Colombia.

Posteriormente, Maluma viajará a Argentina para ofrecer dos conciertos consecutivos en Buenos Aires, programados para el 19 y 20 de febrero.

Maluma incluirá a México en su gira

Los seguidores mexicanos también forman parte de los planes de Maluma para 2027. El recorrido anunciado contempla siete ciudades del país: Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

La inclusión de estas ciudades confirma que México tendrá presencia en el recorrido latinoamericano de ‘Loco X Volver World Tour 2027’, aunque los fanáticos deberán esperar el anuncio del calendario oficial para conocer cuándo llegará el intérprete a cada destino.

Estas son las ciudades que visitará Maluma con ‘Loco X Volver’

América Latina

Argentina: Buenos Aires y Córdoba.

Buenos Aires y Córdoba. Bolivia: Santa Cruz.

Santa Cruz. Paraguay: Asunción.

Asunción. Chile: Santiago.

Santiago. Perú: Lima.

Lima. Costa Rica: San José.

San José. Nicaragua: Managua.

Managua. El Salvador: San Salvador.

San Salvador. Guatemala: Ciudad de Guatemala.

Ciudad de Guatemala. México: Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Veracruz y Ciudad de México.

Estados Unidos y Canadá

La gira también contempla una amplia etapa en Norteamérica, con conciertos previstos en las siguientes ciudades:

Los Ángeles.

Ontario.

Sacramento.

Chicago.

Reading.

Brooklyn.

Newark.

Charlotte.

Atlanta.

Orlando.

Miami.

Tampa.

Boston.

Washington.

San Antonio.

El Paso.

Phoenix.

Toronto, Canadá.

Montreal, Canadá.

Europa y África

El recorrido internacional también llegará a ciudades europeas y a Marruecos:

Marruecos: Rabat.

Rabat. Portugal: Lisboa y Braga.

Lisboa y Braga. España: Barcelona, Valencia y Madrid.

Barcelona, Valencia y Madrid. Alemania: Colonia y Berlín.

Colonia y Berlín. Bélgica: Amberes.

Amberes. Francia: París.

París. Italia: Milán.

Milán. Suiza: Zúrich.

Zúrich. Austria: Viena.

Viena. Polonia: Cracovia.

Cracovia. Hungría: Budapest.

Budapest. Kosovo: Pristina.

La organización aún debe revelar el calendario completo, los escenarios y la información para comprar boletos en las ciudades que todavía no tienen fechas anunciadas.

El anuncio de Maluma estuvo acompañado de un video familiar

Para presentar la gira, el cantante publicó un video en el que aparecen integrantes de su familia, entre ellos su abuelo, su madre, su pareja y su hija Paris. La historia gira alrededor de la idea de viajar por el mundo sin dejar atrás las raíces, las costumbres y los vínculos con su lugar de origen.

En una conversación con su abuelo, Maluma expresa sus deseos de recorrer distintos países, pero sin perder aquello que lo identifica. Más adelante, el artista resume el mensaje del audiovisual al señalar que una persona no se lleva objetos, sino aquello que es y forma parte de su esencia.

La grabación termina con un intercambio afectuoso entre ambos y un mensaje del cantante a sus seguidores, a quienes les expresa sus ganas de volver a cantar, viajar y compartir su música en vivo.

El anuncio incluyó una presentación sorpresa en el aeropuerto de Miami

El anuncio también estuvo acompañado de una actuación inesperada en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde Maluma apareció junto a sus músicos en la terminal de American Airlines.

Durante la presentación interpretó canciones como “Según Quién”, “Felices los 4”, “Hawái” y “Loco X Volver”, mientras los pasajeros esperaban sus vuelos. La intervención formó parte de la campaña de expectativa que anticipó el anuncio de la gira.

‘Loco X Volver’ es también el título del séptimo álbum de estudio de Maluma, publicado en mayo de 2026. La producción representa una etapa artística centrada en la conexión del cantante con sus raíces, su historia personal y las personas que han acompañado su trayectoria.

El espectáculo de 2027 incluirá canciones de este material discográfico y algunos de los temas más conocidos de su carrera.