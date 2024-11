Maluma anuncia nuevo sencillo con radical cambio de look

Como era de esperarse, sus seguidores enloquecieron con este cambio de look y mostraron su apoyo al cantante, incluso la famosa influencer Lola Lolita reaccionó

El cantante colombiano Maluma dio un adelanto de su nuevo sencillo 'Cosas Pendientes' con un radical cambio de look.

'Lo que ustedes pidieron', dice la publicación acompañada de un sensual video en donde Maluma se muestra rapado.

Quedaron cosas pendientes... se escucha de fondo en el video en donde un lavabo se encuentra repleto de cabello, mientras Maluma se da la vuelta y aparece con su nuevo look, bailando sensualmente y tirando un beso a cámara.

La publicación también anuncia que el estreno oficial de 'Cosas Pendientes' será el próximo 21 de noviembre del presente año.

Como era de esperarse, sus seguidores enloquecieron con este cambio de look y mostraron su apoyo al cantante, incluso la famosa influencer Lola Lolita reaccionó a la publicación: "No me lo puedo creeer", escribió.

Comentarios