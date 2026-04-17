Malcolm vuelve y llena de nostalgia a fans en México

Los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield convivieron con cientos de fans en un evento que rápidamente se convirtió en una celebración

La nostalgia se hizo presente en la Ciudad de México con la visita del elenco de Malcolm el de en medio, que reunió a toda una generación en el Pepsi Center.

Los actores Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield convivieron con cientos de fans en un evento que rápidamente se convirtió en una celebración llena de recuerdos.

Desde su llegada, el recibimiento fue inmediato: gritos, aplausos y una emoción que dejó claro el impacto que la serie sigue teniendo después de más de dos décadas.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando un mariachi interpretó el tema de apertura de la serie, desatando la euforia del público y sorprendiendo al elenco.

Durante el encuentro, los actores firmaron autógrafos, se tomaron fotos y compartieron anécdotas, reforzando la conexión con sus seguidores.

Así, entre nostalgia y emoción, México volvió a demostrar por qué es uno de los países donde esta icónica serie sigue más viva que nunca.