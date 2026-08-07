Mal de amores de Ángeles Mastretta llegará este 2 de septiembre

La historia de ‘Mal de amores’, una de las novelas más reconocidas de la escritora mexicana Ángeles Mastretta, llegará a la pantalla con una nueva adaptación producida por Netflix, cuyo estreno está programado para el próximo 2 de septiembre.

La plataforma de entretenimiento dio a conocer la fecha junto con el primer tráiler de la producción, una serie dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la autora y responsable de títulos como Todos queremos a alguien.

En medio de la Revolución, ella también libra la suya: elegir su propio destino. 🕊️ 'Mal de Amores', basada en la novela de Ángeles Mastretta, llega el 2 de septiembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/iEXNc1PCKV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 6, 2026

La adaptación trasladará al público al México de finales del siglo XIX, en una época marcada por los cambios sociales y políticos previos a la Revolución Mexicana, a través de la historia de Emilia Sauri, una mujer que busca construir su propio camino en una sociedad que limita las oportunidades femeninas.

Renata Vaca interpretará a Emilia Sauri

La actriz Renata Vaca, conocida por su participación en Saw X, será la encargada de interpretar a Emilia Sauri, protagonista de la historia y uno de los personajes femeninos más representativos creados por Ángeles Mastretta.

El personaje representa a una mujer que lucha por alcanzar sus sueños, defender su libertad y vivir el amor bajo sus propios términos en una época donde las mujeres enfrentaban grandes restricciones sociales.

A lo largo de siete episodios, la serie mostrará la vida de Emilia y la complicada decisión que marcará su destino: elegir entre dos grandes amores sin abandonar su deseo de estudiar medicina y ejercer su vocación.

Una historia entre el amor y la Revolución Mexicana

En la adaptación, Emilia Sauri dividirá su corazón entre Daniel Cuenca, interpretado por Juan Pablo Fuentes, un aventurero y revolucionario ligado a su pasado, y Antonio Zavala, papel de Iván Amozurrutia, un médico que busca la paz en medio del conflicto armado.

La trama combinará romance, historia y formación personal al mostrar la lucha de Emilia por convertirse en médica, mientras enfrenta las normas sociales de su tiempo y los cambios provocados por la Revolución Mexicana.

El elenco también incluye a Humberto Zurita, Miguel Rodarte, Diana Bovio, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Alejandro Puente y Sofía Carrera, entre otros actores.

Catalina Aguilar Mastretta estuvo a cargo de la producción ejecutiva, dirección y guion de la serie. En la dirección también participó Humberto Hinojosa, mientras que Ángeles Mastretta forma parte del proyecto como productora ejecutiva.

La producción busca conservar los elementos centrales de la novela publicada en 1996, una obra reconocida por retratar personajes femeninos fuertes y abordar temas como la independencia, la identidad, el amor y la lucha contra los prejuicios de género.

¿De qué trata ‘Mal de amores’?

La novela original está ambientada principalmente en Puebla y sigue la vida de Emilia Sauri, hija de una familia liberal que crece rodeada de ideas políticas, conocimientos medicinales y una visión distinta al papel tradicional asignado a las mujeres de su época.

Desde joven, Emilia desarrolla interés por la medicina y aprende mediante la práctica en la botica familiar. Más adelante participa en la atención de heridos durante la guerra, mientras mantiene el sueño de ejercer profesionalmente como médica.

Su vida sentimental queda marcada por dos relaciones opuestas: Daniel Cuenca, un amor apasionado relacionado con los movimientos revolucionarios, y Antonio Zavalza, un médico que representa una opción más estable y tranquila.

La historia combina la vida personal de Emilia con los acontecimientos políticos de México, creando un relato sobre la libertad, la vocación y la búsqueda del propio destino.

Ángeles Mastretta, nacida en Puebla en 1949, es considerada una de las escritoras mexicanas contemporáneas más importantes por sus obras protagonizadas por mujeres que desafían las normas sociales de su tiempo.

Entre sus libros más destacados se encuentran ‘Mal de amores’, publicada en 1996, y ‘Arráncame la vida’, su primera novela de 1985, que también fue llevada al cine en 2008.