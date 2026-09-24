Majo Aguilar llega a la NFL y cantará el Himno Nacional

El encuentro se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, por lo que la cantante formará parte de la ceremonia previa al partido

La música mexicana tendrá presencia en el próximo partido de la NFL en territorio nacional, ya que Majo Aguilar fue seleccionada para interpretar el Himno Nacional de México antes del enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, por lo que la cantante formará parte de la ceremonia previa al partido.

El duelo está programado para comenzar a las 7:20 p. m. CT, equivalente a las 8:20 p. m. ET.

La cantante representará a México en la ceremonia

La participación llega mientras Majo Aguilar continúa consolidando su carrera dentro de la nueva generación de intérpretes de música mexicana. Su propuesta combina la tradición del mariachi con elementos contemporáneos.

La artista cuenta con tres nominaciones al Latin GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y ha obtenido en dos ocasiones consecutivas el Premio Lo Nuestro como Artista Femenina del Año en Música Mexicana.

Entre sus proyectos destaca Mariachi Mío, con el que ha buscado acercar los sonidos tradicionales a nuevas generaciones. También ha ofrecido presentaciones en escenarios como el Zócalo capitalino y el Teatro Metropolitano.

La trayectoria de la cantante no se ha limitado a México. Entre sus actuaciones internacionales más recientes se encuentra su participación en un evento de boxeo de Canelo Álvarez realizado en Riad, Arabia Saudita.

De acuerdo con la NFL, su música acumula más de 533 millones de reproducciones a nivel mundial, cifra que refleja el alcance que ha conseguido durante su carrera.

Sobre su participación en el partido, Majo Aguilar expresó su entusiasmo por interpretar el Himno Nacional y representar a México en un escenario internacional.

The Warning estará en el medio tiempo

La música continuará durante el partido, pues The Warning será la agrupación encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo.

De esta manera, la jornada de la NFL en México reunirá distintas expresiones musicales: Majo Aguilar interpretará el himno mexicano, MXKA hará lo propio con el estadounidense y The Warning llevará su propuesta al espectáculo de medio tiempo.

Así, Majo Aguilar tendrá a su cargo uno de los momentos protocolarios previos al duelo entre Vikings y 49ers, en una nueva visita de la NFL a México.