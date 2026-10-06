Majo Aguilar le canta corrido a Tom Cruise y Alejandro Iñárritu

La artista interpretó una pieza divertida sobre el personaje de un magnate petrolero obsesionado con su gato en el filme internacional.

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La cantante mexicana Majo Aguilar sorprendió a Tom Cruise y al cineasta Alejandro González Iñárritu con un corrido compuesto especialmente para “Digger”, la nueva película que ambos estrenaron esta semana. El momento quedó registrado en un video publicado por la intérprete en el que Aguilar, acompañada de músicos con guitarrón, presenta la pieza como una canción “pequeña pero divertida y poderosa”. En la publicación, la cantante contó que fue una experiencia llena de risas y muy especial por compartir la música mexicana con los protagonistas.

El corrido retrata con humor al personaje que interpreta Cruise, un magnate obsesionado con el poder que, sin embargo, ama a su gato más que a cualquier otra cosa. A mitad de la interpretación, Aguilar se detuvo y confesó entre risas que acababa de escribir la canción, a lo que Iñárritu respondió que estaba muy buena. Al terminar, el director le preguntó, en tono de broma, dónde había conocido a Digger, y ella respondió que existen muchos personajes como él.

En la cinta, Cruise interpreta a un magnate petrolero de Texas que desata fuerzas más poderosas que él mismo; el elenco incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D'Arcy. Es la primera película en inglés de Iñárritu desde “The Revenant”.

Con información de Marlene del Bosque.