Mahershala Ali se despide de Blade y critica a Marvel

Mahershala Ali confirmó que ya no protagonizará el reinicio de Blade y responsabilizó a Marvel por no concretar el proyecto tras años de retrasos

El actor Mahershala Ali puso fin a las especulaciones sobre su participación en el reinicio de Blade al confirmar que ya no formará parte del proyecto.

Además, lanzó críticas hacia Marvel Studios por no haber logrado sacar adelante la película, pese a que permaneció bajo contrato durante varios años.

En una entrevista retomada por The Hollywood Reporter, el ganador de dos premios Oscar aseguró que, después de casi una década de espera e incertidumbre, decidió cerrar ese capítulo de su carrera y seguir adelante con nuevos proyectos.

El actor afirmó que, si el estudio realmente hubiera querido realizar la película, esta ya se habría filmado.

Señaló que permaneció bajo contrato mientras el proyecto sufría constantes retrasos, cambios de dirección y modificaciones en su desarrollo.

Ali sostuvo que aprendió a aceptar que no todos los proyectos llegan a concretarse y dejó claro que no volverá a responder preguntas relacionadas con Blade, al considerar que las explicaciones sobre su cancelación corresponden a Marvel Studios.

Las declaraciones contrastan con Kevin Feige

Las palabras del intérprete llegaron poco después de que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reconociera públicamente su frustración por no haber logrado iniciar el rodaje de la película.

Feige admitió sentirse decepcionado por el retraso del proyecto, una postura distinta a la que había sostenido anteriormente, cuando aseguraba que el reinicio seguía en desarrollo y que Mahershala Ali continuaba comprometido con el personaje.

Hasta ahora, Marvel Studios no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones del actor ni ha informado cuál será el futuro de la nueva versión del famoso cazador de vampiros.

Un proyecto marcado por los retrasos

El reinicio de Blade fue anunciado durante la Comic-Con de San Diego de 2019, cuando Marvel presentó oficialmente a Mahershala Ali como el nuevo protagonista de la franquicia.

Sin embargo, la producción enfrentó múltiples obstáculos. El director Bassam Tariq abandonó el proyecto poco antes del inicio del rodaje debido a diferencias creativas y posteriormente fue reemplazado por Yann Demange, quien también terminó alejándose de la película tiempo después.

Durante ese periodo, Ali únicamente apareció como la voz de Blade en una escena posterior a los créditos de Eternals, mientras que en Deadpool & Wolverine el estudio optó por traer de regreso a Wesley Snipes, protagonista de la trilogía original.

Kevin Feige explicó previamente que Blade fue uno de los proyectos afectados por la intensa producción de contenido para Disney+, situación que llevó al estudio a revisar su estrategia de desarrollo y priorizar la calidad sobre la cantidad de estrenos.

Pese a esos intentos de reorganización, la película nunca logró iniciar su producción y, con la salida de Mahershala Ali, el futuro del reinicio permanece incierto.