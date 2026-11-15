Mägo de Oz llega con su noche de brujas y clásicos a Monterrey

El vocalista Rafa Blas interpretó canciones como Molinos de viento y Fiesta pagana durante el espectáculo en territorio mexicano.

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Mägo de Oz convirtió la Arena Monterrey en un escenario de fantasía, rock y misterio la noche del viernes 13 de noviembre, con su gira “Malicia: La noche de las brujas”, un espectáculo que arrancó puntualmente a las 9:00 de la noche y se extendió hasta pasadas las 11:00 pm.

Desde el primer momento, la banda apostó por una ambientación acorde con el concepto de la gira: un cementerio como escenario, acompañado de lápidas que llevaban los nombres de sus integrantes, creando una atmósfera oscura que acompañó la energía de la música.

“Muy buenas noches, Monterrey, ¿cómo estáis? Bueno, la verdad es un verdadero placer que estéis esta noche aquí con todos nosotros. Muchas gracias por venir a vernos a nuestra gira Malicia: La noche de las brujas”, expresó el vocalista Rafa Blas al dar la bienvenida al público.

Repertorio y momentos especiales

Durante el concierto sonaron temas como “Malicia”, “Abracadabra”, “Molinos de viento”, “Ríos de lágrimas”, “El que quiera entender que entienda”, “Hechizos, pócimas y brujería” y “Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar”, entre otros, con los que el grupo recorrió distintas etapas de su repertorio.

Uno de los momentos especiales de la noche fue la aparición de Juanma Lobón, quien formó parte de los primeros años de Mägo de Oz y cuya presencia añadió un toque de nostalgia para los seguidores de la agrupación.

La conexión con México también tuvo su propio espacio con “Y ahora voy a salir (Ranxeira)”, canción que la banda presentó como un homenaje al país y al cariño que siempre ha recibido de su público mexicano. La interpretación estuvo acompañada de luces verdes, blancas y rojas, además de imágenes alusivas a México, mientras el rock se mezclaba con sonidos de mariachi.

Anécdotas y cierre con éxito rotundo

Entre los momentos que provocaron reacciones del público estuvo una confusión del vocalista, quien agradeció a Guadalajara antes de corregirse ante los asistentes de Monterrey. Después aclaró que sabía perfectamente dónde estaba y que se trataba de una broma.

Tras más de dos horas de música, Mägo de Oz cerró la velada con “Fiesta pagana”, uno de los temas más reconocidos de su trayectoria, con el que puso punto final a una noche de brujería, nostalgia y rock en la Arena Monterrey.