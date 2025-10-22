Madrid podría multar a Rosalía por acto de promoción de su disco

Rosalía proyectó la portada de su nuevo trabajo en las pantallas de la plaza de Callao y la Gran Vía madrileña, horas después de movilizar a miles de seguidores

El Ayuntamiento de Madrid está investigando si la cantante Rosalía había solicitado permiso para presentar su nuevo disco, 'Lux', en el centro de la capital española, un evento anunciado por redes sociales que provocó que la zona se colapsara, por lo que podría ser multada.

Rosalía proyectó el lunes por la noche la portada de su nuevo trabajo en las pantallas de la céntrica plaza de Callao y la Gran Vía madrileña, horas después de movilizar a miles de seguidores con un llamamiento en TikTok e Instagram.

Ante la multitudinaria aparición en el lugar de los fans en apenas unos minutos, el consistorio estudia ahora si la cantante había solicitado los permisos necesarios para realizar este tipo de acciones, aunque la vicealcaldesa, Inma Sanz, indicó este martes que "no parece que hubiera autorización expresa'.

Si definitivamente se confirma que no se había solicitado, el Ayuntamiento de Madrid iniciará "un expediente disciplinario que podrá conllevar una sanción por no pedir permiso por un evento que se celebra en la vía pública".

Una sanción que no sería muy grave, ya que el evento no contó con ningún escenario ni hubo "emisión de ruidos", según indicó el consistorio.

Antes del acto promocional en Madrid, el nombre del nuevo disco, la portada y la fecha de publicación, el 7 de noviembre, ya se habían anunciado en la neoyorquina Times Square.

No es la primera vez que Rosalía juega al despiste en la promoción de su álbum: los últimos días, ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto y la semana pasada compartió una partitura bajo el título 'Berghain', el nombre de la discoteca de tecno más mítica de Berlín.

'Lux' será el cuarto disco de estudio de la estrella española, tras 'Los ángeles' (2017), 'El mal querer' (2018) y 'Motomami' (2022).