Madre de Hayden Panettiere acusa a su expareja de empeñar bienes

Lesley Vogel señaló a Brian Hickerson por presuntamente empeñar pertenencias de la actriz antes de su muerte; la acusación no ha sido confirmada oficialmente

La muerte de Hayden Panettiere continúa generando interrogantes y ahora su madre, Lesley Vogel, hizo nuevas acusaciones contra Brian Hickerson, expareja de la actriz. Vogel aseguró que el hombre habría empeñado algunas de las pertenencias personales de Hayden antes de su fallecimiento, ocurrido el pasado 16 de agosto a los 36 años.

De acuerdo con las declaraciones de la madre de la protagonista de Heroes, entre los objetos que supuestamente fueron empeñados se encontraba una guitarra vintage. Vogel aseguró que Hayden se mostró sorprendida cuando descubrió que algunas de sus pertenencias estaban en una unidad de almacenamiento relacionada con Hickerson. Estas acusaciones forman parte de las declaraciones de la madre y no han sido establecidas como hechos por una autoridad.

La situación vuelve a poner bajo los reflectores la relación entre Hayden y Hickerson, quienes mantuvieron un romance intermitente durante varios años. El hombre tuvo antecedentes legales relacionados con acusaciones de violencia doméstica contra la actriz; en 2021 se declaró culpable mediante un acuerdo de dos cargos por lesiones a una pareja y recibió una sentencia que incluyó prisión y libertad condicional.

Vogel también habló recientemente sobre el distanciamiento que tuvo con su hija durante el último año de vida de Hayden. La madre aseguró que había intentado ayudarla a alejarse de Hickerson, a quien calificó de “tóxico”, pero finalmente Hayden decidió retomar la relación. Vogel reconoció que nunca imaginó que ese periodo de distanciamiento terminaría con la muerte de su hija.

Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere continúa abierta.

Las autoridades han informado que durante la autopsia no encontraron signos de trauma que hubieran contribuido al fallecimiento y, hasta ahora, no se ha establecido oficialmente la causa de muerte. La DEA también se incorporó a la investigación, por lo que cualquier acusación sobre una posible responsabilidad de Hickerson debe tomarse con cautela hasta que existan conclusiones oficiales.