Madonna y Sabrina Carpenter estrenan ‘Bring Your Love’

Previo al video, el sencillo incluso consiguió ingresar al Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.

La colaboración entre Madonna y Sabrina Carpenter sigue ganando impulso con el lanzamiento oficial del videoclip de ‘Bring Your Love’, una canción que forma parte de Confessions II, el próximo álbum de la llamada Reina del Pop.

El estreno llega a menos de tres semanas de que el disco vea la luz y se suma a una intensa campaña promocional que ha colocado a ambas artistas en el centro de la conversación musical.

El video presenta una estética inspirada en los clubes nocturnos y las pistas de baile, un guiño al universo que Madonna exploró hace dos décadas con Confessions on a Dance Floor. A lo largo del clip, las dos cantantes aparecen en distintos espacios de una misma discoteca, alternando escenas mientras interpretan una canción marcada por sonidos dance-pop y una letra enfocada en la resistencia ante las críticas y la presión externa.

La sorpresa que aparece al final del videoclip

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los seguidores ocurre en la parte final del video. Allí aparece la actriz Julia Garner, una figura que mantiene una relación especial con el universo de Madonna debido a que fue elegida para interpretarla en la película biográfica anunciada hace algunos años. Su participación ha sido interpretada como un nuevo guiño a la revisión de legado que la cantante ha impulsado en esta etapa de su carrera.

La presencia de Garner no es casual. Durante los últimos meses, Madonna ha incorporado referencias a distintos momentos de su trayectoria en los materiales promocionales de Confessions II, combinando nostalgia con una propuesta visual contemporánea que busca conectar con nuevas generaciones de seguidores.

Una colaboración que nació en Coachella

La historia de ‘Bring Your Love’ comenzó semanas antes de su lanzamiento oficial. En abril, Madonna sorprendió al público al aparecer durante la presentación de Sabrina Carpenter en Coachella, donde ambas interpretaron por primera vez el tema. Aquella actuación disparó los rumores sobre una colaboración que terminó confirmándose días después.

Desde entonces, la canción ha logrado captar la atención del público gracias a la combinación de dos generaciones del pop. El sencillo incluso consiguió ingresar al Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados de la temporada.