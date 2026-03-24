Madonna y Julia Garner sorprenden juntas en Venecia

La cantante y la actriz fueron vistas juntas en una góndola como parte de la filmación de una serie, reavivando expectativas sobre el biopic de la Reina del Pop

La icónica cantante Madonna y la actriz Julia Garner fueron captadas juntas en los canales de Venecia, en lo que resultó ser mucho más que un simple encuentro casual: ambas participaban en el rodaje de la segunda temporada de la serie The Studio.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a las dos figuras navegando en una góndola tradicional, luciendo atuendos elegantes y coordinados.

En algunos momentos, incluso fueron vistas haciendo playback de la canción Like a Virgin, uno de los temas más emblemáticos de la artista, lo que desató entusiasmo entre los fans.

Rodaje en una ciudad icónica

El escenario elegido para esta filmación, Venecia, aportó un aire cinematográfico natural al encuentro. La producción utilizó los canales históricos como fondo para recrear escenas que combinan glamour contemporáneo con el encanto clásico italiano.

Durante el rodaje, se observó la presencia de un equipo técnico, lo que confirmó que no se trataba de una sesión improvisada, sino de una producción cuidadosamente planificada.

La aparición de Madonna también coincide con otros proyectos recientes, incluyendo campañas publicitarias y el desarrollo de su historia autobiográfica en pantalla. Por su parte, Garner continúa consolidándose como una de las actrices más versátiles de su generación.

Otros proyectos en puerta

La presencia conjunta de Madonna y Garner ha generado especial interés debido a que la actriz fue elegida para interpretar a la cantante en su esperado biopic.

Este proyecto, que ha pasado por diversas etapas desde su anuncio en 2020, sigue en desarrollo y se perfila como una de las producciones más ambiciosas sobre la vida de la estrella.

Garner, conocida por sus papeles en series como Ozark, obtuvo el rol tras un exigente proceso de audición supervisado por la propia Madonna.

La reciente aparición de ambas juntas ha sido interpretada por seguidores como una señal de que el proyecto continúa avanzando, aunque aún sin fecha confirmada de estreno.