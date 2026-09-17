Madonna vuelve al escenario de los VMA tras 23 años

Madonna regresará a los MTV Video Music Awards para inaugurar la ceremonia de este año, luego de 23 años sin presentarse en vivo en el evento

Madonna regresará a los MTV Video Music Awards para inaugurar la ceremonia de este año, luego de 23 años sin presentarse en vivo en el evento.

La última actuación de la cantante en los VMA ocurrió en 2003, cuando compartió el escenario con Britney Spears y Christina Aguilera en una de las presentaciones más recordadas de la ceremonia.

La cantante llega con 11 nominaciones

Además de su regreso al escenario, Madonna tendrá una participación destacada en la competencia gracias a las 11 nominaciones que obtuvo por su reciente álbum, Confessions II.

Con esta cifra, la artista supera las nueve candidaturas de Taylor Swift y las siete que consiguieron Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

Madonna suma 19 premios en la historia de los VMA y anteriormente encabezó las nominaciones en 1990, con nueve por Vogue, y en 1998, también con nueve por Ray of Light y Frozen.

Confessions II marca su regreso musical

El nuevo disco representa la continuación de Confessions on a Dance Floor, publicado en 2005, y significó el regreso de Madonna a los lanzamientos discográficos después de siete años.

Confessions II debutó en el primer puesto del Billboard 200 tras registrar 134 mil unidades equivalentes a álbumes y consiguió la mejor semana de la cantante en plataformas de streaming.

El desempeño del álbum también ha generado especulaciones entre sus seguidores sobre una posible presencia de Madonna en los próximos premios Grammy, particularmente en categorías relacionadas con la música dance y electrónica.

Los VMA regresan a Los Ángeles

La ceremonia se realizará este año en el Peacock Theatre de Los Ángeles, lo que representa el regreso de los VMA a la Costa Oeste después de nueve años.

La última edición transmitida desde Los Ángeles tuvo lugar en 2017, cuando Katy Perry estuvo al frente del evento desde el recinto que en aquel momento era conocido como Kia Forum.

Snoop Dogg será el anfitrión de esta edición de los MTV Video Music Awards. Durante la próxima semana se prevé que sean revelados más nombres de artistas, presentadores e invitados especiales.

Los MTV Video Music Awards se transmitirán en vivo el 27 de septiembre a las 16:30 horas, tiempo del Pacífico, a través de CBS, MTV y Paramount+ en Estados Unidos, mediante el plan Premium.

Un día después, la ceremonia estará disponible a nivel mundial mediante Paramount+ y MTV.