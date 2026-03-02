Madonna saluda al esposo de Zuria Vega pero ignora a la actriz

El contacto entre Madonna y Alberto Guerra se remonta a 2024, cuando la cantante lo invitó a colaborar en una sesión fotográfica que despertó especulaciones

Un breve encuentro entre Madonna y Alberto Guerra durante el desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán volvió a colocar sus nombres en la conversación pública. El momento ocurrió cuando la cantante se acercó a saludar al actor mexicano antes de tomar su asiento en la pasarela, lo que generó comentarios en redes sociales por la manera en que se desarrolló el saludo.

Reencuentro de Madonna y Alberto Guerra en desfile de Dolce & Gabbana

Durante la presentación de la colección prêt-à-porter femenina Otoño/Invierno 2026 de Dolce & Gabbana, Madonna se detuvo a saludar a Alberto Guerra, quien se encontraba sentado junto a su esposa, la actriz Zuria Vega. La cantante saludó al actor con un beso en la mejilla antes de continuar hacia su lugar en el evento.

El actor se puso de pie cuando la artista se aproximó a él, mientras que Zuria Vega permaneció sentada observando la escena. El momento fue captado en video por asistentes al desfile y posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

El momento que se volvió viral en redes sociales

En las imágenes que se difundieron en redes sociales se observa cómo Madonna se acerca a Alberto Guerra previo a ocupar su asiento junto a Anna Wintour, editora en jefe de Vogue EUA. La cantante intercambia algunas palabras con el actor y lo saluda de forma breve antes de continuar su camino.

El gesto generó comentarios entre usuarios que señalaron la reacción de Zuria Vega, quien permaneció en su lugar mientras ocurría el saludo. El video comenzó a compartirse ampliamente poco después de la pasarela.

Cómo comenzó la relación profesional entre Madonna y Alberto Guerra

El contacto entre Madonna y Alberto Guerra se remonta a 2024, cuando la cantante vio al actor en la serie Griselda, producción de Netflix. A partir de ese momento, la artista lo invitó a colaborar en una sesión fotográfica que despertó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Tras la difusión de aquellas imágenes, varios usuarios en redes sociales sugirieron un posible vínculo sentimental entre ambos. Sin embargo, Alberto Guerra aclaró que se trataba únicamente de una relación creativa y profesional.

El actor también fue invitado por Madonna a participar en uno de sus conciertos en Ciudad de México, donde formó parte del segmento denominado “Ballroom”. Posteriormente volvieron a coincidir en campañas de promoción relacionadas con fragancias de Dolce & Gabbana.