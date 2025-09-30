Madonna revela que pensó en suicidarse en 2016

La cantante contó que durante su gira 'Rebel Heart' contempló acabar con su vida tras perder la custodia de su hijo Rocco, pero logró superarlo

Pese al éxito cosechado por Madonna desde su debut en 1983 y que marcó el inicio de su camino como la "Reina del Pop", no todo es felicidad, pues en una entrevista reveló que en 2016 planeó acabar con su vida.

Fue en una entrevista en el podcast de Jay Shetty, el cual se caracteriza por la profundidad de las pláticas, en donde reveló esto.

Madonna, durante uno de los momentos más profundos del podcast, reveló que contempló la idea de suicidarse en 2016, en medio de su gira "Rebel Heart", pues la artista había perdido la custodia de su hijo Rocco, hecho que, según sus propias palabras, hacía que "llorara cada día antes de salir al escenario".

La intérprete aseguró que dicha situación se sentía como "el fin del mundo".

Además de esto, también reveló que la situación repetía la misma historia que sufrió de niña, etapa en la que Madonna perdió a su madre.

Sin embargo, reveló que lo que le ayudó a salir de ese pensamiento fue centrarse en sus estudios academicos y seguir su "camino espiritual" y que actualmente ya no se siente de esa manera y que ahora se lleva bien con Rocco.