Madonna regresa a Warner y anuncia nuevo álbum de dance

Madonna sorprendió al mundo con el anuncio de su regreso a Warner Records, el sello discográfico que la acompañó durante los primeros 25 años de su carrera

Madonna sorprendió al mundo con el anuncio de su regreso a Warner Records, el sello discográfico que la acompañó durante los primeros 25 años de su carrera.

Tras casi dos décadas lejos de la compañía, la Reina del Pop vuelve a casa para lanzar en 2026 un nuevo álbum de música dance, su primer disco de estudio en siete años.

“Estoy feliz de reunirme con ellos nuevamente y espero con entusiasmo el futuro: hacer música, hacer lo inesperado y, tal vez, provocar algunas conversaciones necesarias”, expresó la artista, quien encara esta etapa con la energía que la ha caracterizado a lo largo de cuatro décadas de reinvenciones.

La noticia fue celebrada por los copresidentes de Warner Records, Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, quienes señalaron: “Madonna no es solo una artista: es el modelo, la transgresora, la fuerza cultural definitiva”.

El proyecto contará nuevamente con la colaboración de Stuart Price, productor del icónico Confessions on a Dance Floor (2005), álbum que marcó una era con éxitos como Hung Up y Sorry.

Con este regreso, se espera que Madonna recupere su esencia de “Reina de la Pista de Baile”, pero con un enfoque renovado y contemporáneo.

La expectativa ya es enorme: su regreso discográfico promete ser uno de los más importantes de la década y podría volver a redefinir el rumbo del pop.

Con más de 400 millones de discos vendidos, siete premios Grammy y una influencia cultural indiscutible, Madonna sigue siendo una fuerza imparable en la música y la cultura global.

El regreso a Warner Records simboliza un círculo que se cierra, pero también la apertura de una nueva era creativa. La Reina del Pop está lista para sorprender al mundo, como si fuera la primera vez.