Madonna molesta al ver a fan sentada; iba en silla de ruedas

Madonna, la "Reina del pop", ha generado controversia nuevamente, ahora por indignarse al ver que una de sus fans no estaba de pie durante uno de sus conciertos en el Kia Forum, en Inglewood, California, Estados Unidos.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la artista se percató de que la fan en cuestión estaba en una silla de ruedas.

Durante el concierto, que forma parte de "The Celebration Tour", Madonna, visiblemente molesta, cuestionó a la joven por no estar de pie como el resto del público.

Un asistente capturó el incómodo momento en video, donde la cantante preguntó a través del micrófono el motivo de que estuviera sentada.

"¿Por allá, qué haces sentada?", señaló, antes de preguntar nuevamente, "¿Por qué no estás de pie?", al acercarse a la fan, notó su condición de discapacidad.

Al ver esto, Madonna se disculpó de inmediato, reconociendo su error: "Oh... ok... políticamente incorrecto. Perdóname por eso, me alegro de que estés aquí", expresó la artista de 65 años.

Aunque Madonna continuó con el espectáculo sin más comentarios sobre el incidente, el video se ha vuelto viral en redes sociales, generando críticas y acusaciones de comportamiento grosero hacia la cantante.

Algunos usuarios sugieren que la disculpa pudo haber sido solo para evitar críticas posteriores.

Este episodio revivió el relato de la actriz mexicana Lucía Méndez, quien afirmó que Madonna la corrió de un concierto por permanecer sentada debido a una lesión en la rodilla.

Madonna tiene programada una serie de conciertos en la Ciudad de México los próximos 20, 21, 23, 24 y 26 de abril, donde la atención estará puesta en cómo aborda este incidente y si ofrecerá alguna explicación adicional.

