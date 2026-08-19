Madonna lidera nominaciones de los MTV VMAs 2026: lista completa

Madonna se convirtió en la artista con más nominaciones para los MTV Video Music Awards 2026, al recibir 11 candidaturas para la próxima edición de los premios.
La llamada Reina del Pop quedó por encima de Taylor Swift, quien obtuvo nueve nominaciones. Ariana Grande y Sabrina Carpenter aparecen detrás con siete candidaturas cada una.
Entre los artistas que también competirán por varios Moon Person se encuentran Bruno Mars, Zara Larsson y PinkPantheress, con cinco nominaciones cada uno. Lisa, de Blackpink, consiguió cuatro, mientras que Tate McRae y Shakira recibieron tres.
Madonna, Swift y Grande compiten por artista del año
Una de las principales categorías será Artista del Año, donde Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande y Sabrina Carpenter se enfrentarán a Bruno Mars y Morgan Wallen.
Por su parte, la categoría de Video del Año incluye a Madonna por “Confessions II – The Film”, Swift con “The Fate of Ophelia”, Carpenter por “Tears”, Grande con “Hate That I Made You Love Me”, Mars por “I Just Might” y Gener8ion junto a Yung Lean por “Storm Starring Yung Lean”.
¿Cuándo y dónde serán los MTV VMAs 2026?
La ceremonia se realizará en el Peacock Theatre de Los Ángeles, en lo que marcará el regreso de los VMAs a la costa oeste después de nueve años. La última edición celebrada en Los Ángeles tuvo lugar en 2017, con Katy Perry como presentadora.
La gala tendrá una duración de dos horas y se transmitirá en vivo el 27 de septiembre a través de CBS, MTV y Paramount+. La ceremonia podrá seguirse simultáneamente en ambas costas de Estados Unidos.
Por ahora, MTV no ha anunciado quién será el conductor de la edición 2026.
Los fans ya pueden votar
La votación del público ya está disponible en 13 categorías y permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre. La categoría de Mejor Artista Nuevo tendrá una fecha límite diferente, pues continuará recibiendo votos hasta la transmisión en vivo.
Los nominados a Mejor Artista Nuevo son Sienna Spiro, Stella Lefty, Malcolmn Todd, Bella Kay, Cortis, Myles Smith y Magnus Ferrell.
Olivia Rodrigo, BTS, Ella Langley, Harry Styles, Katseye y Charli xcx figuran entre los artistas que obtuvieron dos nominaciones. Morgan Wallen, pese a competir en una de las categorías principales, Artista del Año, recibió únicamente una candidatura.
La edición 2026 de los VMAs será producida por Gunpowder & Sky, con Van Toffler como productor principal y un equipo ejecutivo integrado, entre otros, por Jesse Ignjatovic, Barbara Bialkowski, Bruce Gillmer, Barry Barclay y Floris Bauer.
LISTA COMPLETA
Video del año
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “Storm Starring Yung Lean”
- Madonna – “Confessions II
- Sabrina Carpenter – “Tears”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- Raye – “Where Is My Husband!!”
Mejor Nuevo Artista
- Bella Kay
- Cortis
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips"
- French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Best Pop
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Charli xcx – “SS26”
- Lisa – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Olivia Rodrigo – “Drop Dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Hip Hop
- Cardi B ft. Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, the Creator – “SUGAR ON MY TONGUE”
Best R&B
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – “Is It a Crime”
Best Alternative
- Geese – “Taxes”
- MGK & Fred Durst – “Fix Ur Face”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo – “The Cure”
- Sombr – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- Twenty One Pilots – “Drag Path”
BEST DANCE
- Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii – “Runaway”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- Slayyyter – “Dance…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
BEST LATIN
- Anitta with Shakira – “Choka Choka”
- Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- Karol G – “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & Gangsta- “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
BEST K-POP
- Blackpink – “Jump”
- BTS – “Swim”
- Cortis – “REDRED”
- Katseye – “Pinky Up”
- LE SSERAFIM (feat. J-Hope of BTS) – “SPAGHETTI”
- Lisa- “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
BEST COUNTRY
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Mejor Dirección
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “Opalite”
Mejor dirección artística
- Charli xcx – “SS26”
- Lady Gaga & Doechii – “Runaway”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- Sombr – “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Cinematografía
- A$AP Rocky – “Punk Rocky”
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Lisa – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor edición
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- Lisa – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor coreografía
- GENER8ION – “Storm starring Yung Lean”
- Harry Styles – “Dance No More”
- Katseye – “PINKY UP”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
- Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Jisoo X Zayn – “Eyes Closed”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- Raye ft. Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia