Madonna estrena nuevo libro con imágenes inéditas y secretos

La obra explora el periodo en el que la cantante pasó de ser una prometedora estrella del pop a convertirse en un fenómeno internacional

La trayectoria de Madonna durante 1985, considerado uno de los años más importantes de su carrera, será revisitada en Madonna: Into the Groove: An Intimate Portrait of the Queen of Pop, un nuevo libro que combina fotografías inéditas del reconocido fotógrafo Ken Regan con textos del periodista Tomás Mier.

La obra, que será publicada por Insight Editions, explora el periodo en el que la cantante pasó de ser una prometedora estrella del pop a convertirse en un fenómeno internacional gracias al éxito de Like a Virgin, Material Girl, la película Desperately Seeking Susan, la gira Virgin Tour y su participación en el histórico concierto Live Aid.

Fotografías nunca antes vistas

El libro reúne imágenes captadas por Ken Regan durante distintas sesiones fotográficas realizadas en 1985, especialmente en el hotel Le Mondrian de Los Ángeles.

Las fotografías muestran a Madonna en escenarios como una habitación de hotel, un salón de baile y un gimnasio, luciendo algunos de los estilos que definieron su imagen durante la década de los ochenta, entre ellos leggings de encaje, leotardos, crucifijos, pulseras y la estética punk con influencias católicas que marcó sus primeros años.

Historias detrás de cámaras

La publicación está dividida en capítulos dedicados a momentos clave de aquel año, como Material Girl, las sesiones en Le Mondrian, la gira Virgin Tour, Live Aid y las consecuencias del enorme éxito alcanzado por la artista.

Además de las fotografías, el libro incorpora testimonios y entrevistas con colaboradores cercanos a Madonna, entre ellos el productor Nile Rodgers, la diseñadora Maripol y personas que formaban parte del entorno profesional de Ken Regan.

También contextualiza el crecimiento de la cantante en una época marcada por la expansión de MTV y el debate generado por el contenido provocador de muchas figuras del pop.

Uno de los pasajes más llamativos del libro se desarrolla durante el concierto benéfico Live Aid de 1985, donde Ken Regan trabajó como fotógrafo oficial en la sede de Filadelfia.

Según el relato, el fotógrafo intentó retratar a la mayor cantidad posible de artistas entre bastidores, incluyendo a Bob Dylan, Tina Turner, Mick Jagger, Keith Richards y la propia Madonna, pese a los problemas técnicos que afectaron la sesión.

El libro también revela un episodio hasta ahora desconocido protagonizado por Sean Penn, quien mantenía una relación con Madonna y contraería matrimonio con ella pocas semanas después.

De acuerdo con el testimonio del asistente de Regan, Craig Blankenhorn, el actor cuestionó al fotógrafo por la publicación de imágenes de la cantante en una revista para adultos. Tras una tensa discusión, Penn habría escupido sobre los zapatos del asistente antes de retirarse, sin que el incidente pasara a mayores.

El año que transformó la carrera de Madonna

La obra recuerda que apenas dos días después de Live Aid se lanzó en el Reino Unido el sencillo Into the Groove, que alcanzó el primer lugar de las listas.

Semanas más tarde, Madonna y Sean Penn celebraron una de las bodas más comentadas de la década en Malibú, con la asistencia de numerosas figuras de Hollywood y la música.

El lanzamiento del libro coincide con una nueva etapa en la carrera de la artista, tras la publicación de su decimoquinto álbum de estudio, Confessions: II, consolidando una vez más el interés por una de las figuras más influyentes de la historia del pop.