Madonna estaría interesada en la mansión de Angelina Jolie

Madonna habría mostrado interés en comprar la mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles, valuada en 29.85 millones de dólares.

Madonna habría puesto la mira en la mansión que Angelina Jolie tiene a la venta en Los Ángeles por 29.85 millones de dólares.

Representantes de la cantante se comunicaron con los agentes inmobiliarios para organizar un recorrido virtual por la residencia, ubicada en Laughlin Park, en el barrio de Los Feliz. Madonna no se encontraba en la ciudad cuando surgió el interés por la propiedad.

Una fuente confirmó que el equipo de la artista se puso en contacto con los agentes y que la visita virtual fue organizada. El vecindario es considerado un enclave exclusivo y con presencia de numerosas celebridades.

Angelina Jolie puso la mansión en venta

La residencia, localizada en 2000 de De Mille Drive, fue puesta en venta por Jolie en mayo de este año. La actriz la había adquirido en junio de 2017 por 24.5 millones de dólares, nueve meses después de presentar la demanda de divorcio contra Brad Pitt.

Jolie había señalado anteriormente que tenía previsto abandonar Los Ángeles cuando sus hijos fueran adultos. El mes pasado, sus hijos menores, los mellizos Knox y Vivienne, cumplieron 18 años.

Sin embargo, la actriz todavía no habría decidido cuál será su próximo destino.

La mansión tiene una historia relacionada con algunas de las figuras más importantes del cine estadounidense. El director Cecil B. DeMille adquirió la propiedad en 1916 y su familia la conservó durante más de cinco décadas.

DeMille dirigió películas como El show más grande del mundo, ganadora del Óscar en 1953, además de Los diez mandamientos, El rey de reyes, Sansón y Dalila y Cleopatra.

En 1920, el cineasta amplió el terreno al comprar una propiedad contigua que anteriormente había pertenecido a Charlie Chaplin. Las dos viviendas llegaron a estar conectadas mediante un corredor de vidrio, aunque actualmente funcionan como propiedades independientes.

Así es la mansión que podría comprar Madonna

La residencia, construida en 1913, presenta un estilo Beaux Arts, con exterior de estuco blanco y techo de tejas rojas. La propiedad se extiende sobre 2.1 acres, equivalentes a unos 8 mil 500 metros cuadrados.

El inmueble cuenta con jardines, piscina, casa de huéspedes, estudio, casa de té y un garaje equipado con un portón de seguridad.

La residencia principal tiene cinco habitaciones, además de una cocina profesional, comedor con paneles de caoba, una sala con ventanas en arco y una biblioteca.

Laughlin Park es considerado un sector atractivo para figuras del entretenimiento debido a su privacidad. Entre sus residentes actuales y anteriores se encuentran Natalie Portman, Kristen Stewart, Brie Larson, Kristen Bell y Dax Shepard.

La zona también es valorada por su acceso discreto hacia Sunset, lejos de las rutas habituales de autobuses turísticos.

La eventual compra representaría el regreso de Madonna al mercado inmobiliario de Los Ángeles, después de vender una propiedad en Hidden Hills por 23 millones de dólares hace poco más de tres años.

La cantante había comprado aquella residencia en 2021 al artista canadiense The Weeknd por 19.3 millones de dólares.

Actualmente, Madonna posee una propiedad de tres casas conectadas en el Upper East Side de Manhattan, una residencia georgiana en Londres, una granja en Bridgehampton y una propiedad en Portugal.