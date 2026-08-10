Madonna despide a William Orbit: “Un genio de otro mundo”

Madonna recordó a William Orbit, productor de Ray of Light, tras su muerte a los 69 años y destacó su influencia en su música

Madonna dedicó un emotivo homenaje a William Orbit, productor británico con quien colaboró en algunos de sus trabajos más importantes y quien falleció el pasado 23 de julio a los 69 años.

La cantante compartió este sábado un mensaje en Instagram en el que recordó la conexión creativa que mantuvo con Orbit y aseguró que su música le permitió explorar nuevas formas de cantar y componer.

“Pulsaste un botón mágico dentro de mí y caí en una galaxia de sueños imposibles”, escribió Madonna. La artista describió al productor como un “genio de otro mundo” y destacó el impacto que tuvo en su carrera.

El productor que transformó ‘Ray of Light’

William Orbit, cuyo nombre real era William Wainwright, fue una figura clave en la transformación musical de Madonna a finales de los años 90.

Su trabajo en Ray of Light, lanzado en 1998, ayudó a combinar el pop de Madonna con elementos de música electrónica, techno ambiental y trip-hop, dando paso a una nueva etapa en la carrera de la cantante.

El álbum obtuvo tres premios Grammy y con el paso de los años se consolidó como uno de los trabajos más reconocidos de la intérprete.

Madonna recordó que conocer a Orbit significó para ella una revelación y que el productor la impulsó a cantar y escribir de formas que hasta entonces no había explorado.

La artista acompañó su homenaje con un video en el que aparece junto a Orbit durante la entrega de un premio Grammy, además de incluir fragmentos de algunos de los proyectos audiovisuales y musicales que realizaron juntos.

Madonna explicó que durante sus sesiones de trabajo con el productor el estudio adquiría para ella un ambiente casi espiritual. Recordó que permanecía en silencio mientras esperaba que Orbit desarrollara ideas frente al teclado o la guitarra para después trabajar sobre ellas.

“Echo de menos esos días”, expresó la cantante.

Madonna también estableció un vínculo entre la época en que comenzó a trabajar con Orbit y el nacimiento de su hija Lola, ocurrido por estas mismas fechas.

Después de Ray of Light, Orbit volvió a trabajar con Madonna en Music, álbum publicado en 2000, y participó en la producción de varias canciones de MDNA, lanzado en 2012.

Aunque Madonna colaboró posteriormente con numerosos productores, aseguró que nunca olvidó el periodo creativo que compartió con Orbit ni la influencia que tuvo en su trayectoria.

“Eras tan etérea. Tan singular”, escribió la cantante al recordar a su colaborador.

William Orbit también trabajó con grandes artistas

La trayectoria de Orbit trascendió sus colaboraciones con Madonna. El productor nacido en Londres también trabajó con reconocidos artistas y grupos internacionales como Blur, Pink, U2, All Saints, Robbie Williams y Britney Spears.

La familia del músico comunicó el viernes su fallecimiento “con profunda tristeza”. Orbit murió en su domicilio el 23 de julio y hasta ahora no se ha informado la causa de su muerte.

Al cerrar su homenaje, Madonna recordó la estrecha conexión artística que mantuvo con el productor y expresó su gratitud por haber coincidido con él.