Madonna conquista el Billboard 200 con 'Confessions II'

'Confessions II' debutó en el número uno del Billboard 200 y se convirtió en el décimo álbum de Madonna en liderar la lista

Madonna regresó a la cima de las listas de popularidad con Confessions II, su primer álbum de estudio en siete años, al debutar en el primer lugar del Billboard 200 con 134 mil unidades equivalentes vendidas durante su semana de estreno.

El lanzamiento superó el desempeño del más reciente trabajo de Olivia Rodrigo, que ocupó el segundo puesto del ranking con 103 mil unidades equivalentes.

De acuerdo con Billboard, el nuevo álbum registró la mejor semana de reproducciones en la trayectoria de la cantante, con 19 mil unidades equivalentes por streaming, resultado de más de 20 millones de reproducciones bajo demanda.

Además, Confessions II alcanzó ventas por 114 mil copias físicas y digitales, el mejor desempeño comercial de Madonna desde 2012.

Rompe nuevas marcas en su carrera

Con este lanzamiento, la intérprete consiguió su décimo álbum número uno en el Billboard 200 y el vigésimo cuarto dentro del Top 10.

Asimismo, se convirtió en la primera artista que logra colocar un álbum en el primer lugar durante la década de 2020 tras haber alcanzado esa posición también en las décadas de 1980, 2000 y 2010.

Solo cinco artistas la superan

La marca coloca a Madonna entre los artistas con más álbumes número uno en la historia de Billboard. Solo cinco figuras musicales registran una cifra mayor, encabezadas por The Rolling Stones.

Warner Records destacó además que Madonna igualó a The Beatles como los únicos artistas con al menos 10 álbumes número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

El álbum triunfa pese a sencillos discretos

A diferencia de otros lanzamientos, Confessions II alcanzó el primer lugar sin contar con un sencillo previo de gran impacto comercial. Su colaboración con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, llegó únicamente al puesto 74 del Billboard Hot 100.

Pese a ello, la respuesta del público fue positiva y la crítica especializada también recibió favorablemente el disco, que obtuvo una calificación promedio de 84 en Metacritic y fue señalado por diversos analistas como uno de los mejores trabajos de la cantante en las últimas dos décadas.

El rapero Ken Carson ingresó al séptimo lugar del Billboard 200 con Xperiment, tras sumar 42 mil unidades equivalentes, mientras que la británica Sienna Spiro debutó en la novena posición con The Visitor, al registrar 39 mil unidades.

El resto del Top 10 quedó conformado por Ella Langley, Morgan Wallen, Drake, Noah Kahan, Michael Jackson y Toby Keith, cuyo álbum 35 Biggest Hits volvió a la lista gracias al incremento de reproducciones de su tema Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American) durante las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos.