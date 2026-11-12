Madonna comparte lascivas fotos que calientan Instagram

A sus 62 años la cantante Madonna lucía sensacional mientras mostraba su figura esbelta en el atuendo lascivo

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Madonna, de 62 años, compartió a través de Instagram una serie de fotos que dejó en donde se dejó ver en un traje de cuero.“Y ahora un momento de reflexión personal... Madame”, escribió junto a las fotografías donde hizo alarde de su escote con un diminuto sostén con detalles de cintas cruzadas mientras posaba sexy para la selfie. El outfit lo completo con unas bragas negras, medias que le llegaban a los muslos, una gorra plana y una colección de collares alrededor de su cuello.La primera y última fotos de la serie de instantáneas mostraban a la 'reina del pop' sentada en una silla con las piernas abiertas. La imagen suma casi el millón de reacciones y 27 mil comentarios, algunos de ellos dicen: "Más despacio mami ???? ♥ ", "¿Te imaginas tener 62 años y estar así de caliente?", "¡Todavía lo tienes", "¡Estás tan caliente!", entre otros. te puede interesarVladimir Putin es elegido como el hombre más sexy de Rusia