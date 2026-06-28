Madonna califica como 'sanador' cantar con su hija Lourdes

La cantante Madonna reveló que grabar una canción con su hija Lourdes León fue una experiencia emocional y terapéutica para ambas

La cantante estadounidense Madonna afirmó que trabajar en una canción junto a su hija mayor, Lourdes León, conocida artísticamente como Lolahol, fue una “experiencia muy sanadora”, durante una entrevista en el programa especial Madonna & Graham de la BBC.

La artista explicó que su hija busca construir su propia carrera musical sin depender de su apellido, al no querer ser percibida como alguien que se beneficia de los privilegios de ser hija de una estrella mundial.

Una relación marcada por la búsqueda de identidad

Madonna señaló que respeta profundamente la decisión de Lourdes de distanciarse parcialmente para forjar su propio camino artístico. Añadió que la joven de 29 años ha atravesado años de sentimientos complejos relacionados con su identidad y su exposición pública.

La cantante recordó que fue su hija quien propuso colaborar en una canción bajo una dinámica abierta, en la que ambas pudieran expresar libremente sus emociones y experiencias personales.

Un proceso emocional en el estudio

“Escribamos una canción juntas, creo que será una experiencia muy sanadora”, relató Madonna sobre la propuesta de Lourdes, destacando que el proceso se convirtió en una forma de catarsis para ambas.

La intérprete también comentó que su hija es una compositora talentosa y que incluso considera que su voz supera la suya, lo que reforzó el valor artístico de la colaboración.

Además, la artista indicó que la canción forma parte de su próximo álbum, el cual describe como “bailable” y “muy confesional”, y que continúa la línea de su disco Confessions On A Dancefloor de 2005.

Nuevo álbum y futuros proyectos

El material discográfico incluirá también un tema dedicado a su hermano Christopher, fallecido tras una enfermedad, el cual fue escrito durante un periodo de distanciamiento familiar.

Madonna describió la composición como una forma de terapia emocional, en la que la escritura musical funciona como un proceso de liberación personal.

La cantante adelantó además posibles colaboraciones con artistas como Kylie Minogue y dejó entrever una futura participación en el festival de Glastonbury en 2027.