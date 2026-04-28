Madonna anuncia ‘Bring Your Love’, con Sabrina Carpenter

La icónica Reina del Pop Madonna anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Bring Your Love’, en colaboración con Sabrina Carpenter

La icónica Reina del Pop Madonna anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo “Bring Your Love”, en colaboración con Sabrina Carpenter, el cual estará disponible el próximo 30 de abril de 2026 a las 15:00 horas.

We’ve got something to say about it. ♥️ @SabrinaAnnLynn



Bring Your Love, April 30th 3:00pm PST pic.twitter.com/sPuYUxhy52 — Madonna (@Madonna) April 27, 2026

El tema representa una de las colaboraciones más comentadas del año, al reunir a dos generaciones del pop en una propuesta que mezcla sonidos dance con el estilo confesional que ha caracterizado la carrera de Madonna.

Debut sorpresa en Coachella

La canción fue presentada por primera vez en vivo durante el festival Coachella 2026, cuando Madonna apareció como invitada sorpresa en el show principal de Sabrina Carpenter el pasado 17 de abril.

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Ambas artistas interpretaron clásicos como “Vogue” y “Like a Prayer”, para luego estrenar “Bring Your Love”, desatando la euforia del público en uno de los momentos más virales del evento.

La colaboración ha sido interpretada como un simbólico “paso de antorcha” entre Madonna, considerada la Reina del Pop, y Sabrina Carpenter, una de las figuras más influyentes de la nueva generación musical.

El sencillo destaca por su estilo upbeat, con influencias dance y letras que evocan el tono introspectivo característico de la artista veterana.

Parte de un nuevo álbum

“Bring Your Love” formará parte del próximo disco de Madonna, Confessions on a Dance Floor: Part II, secuela directa de su exitoso álbum de 2005.

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El nuevo material, que verá la luz el 3 de julio de 2026, marcará el regreso de la cantante a los sonidos electrónicos, disco y house que definieron una de sus etapas más aclamadas.

El álbum contará nuevamente con la producción de Stuart Price, colaborador clave del proyecto original, lo que ha elevado las expectativas entre fans y críticos.

Madonna ha descrito esta nueva etapa como una exploración de la pista de baile como espacio de conexión emocional, libertad y sanación, reafirmando su vigencia en la industria musical.