¿Madeleyn desbancó a Karely Ruiz como la reina de OnlyFans?

La influencer regiomontana Madeleyn finalmente cedió a los 'encantos' de la plataforma para adultos ¿podrá desbancar a la 'reina de OnlyFans', Karely Ruiz?

Por: Patricia Agüero

Diciembre 13, 2022, 16:00

Madeleyn Ainley decidió complacer a los miles de seguidores que pedían conocerla un poco más y abrió su cuenta de OnlyFans.



La influencer regiomontana finalmente cedió a los 'encantos' de la plataforma para adultos.



'Todos me quieren ver la c... y si me quieren ver la c... van a tener que pagar', dijo Madeleyn previamente en una entrevista con Miguel Ángel Cantú.



Fu el pasado 15 de noviembre cuando la regiomontana dio a conocer a sus seguidores que abrió su cuenta de OnlyFans.





En entrevista para el podcast Pragmático, Madeleyn dijo que el contenido vale la pena y si le gusta al público irá subiendo de tono y 'si vemos signos de pesos vamos aumentando', agregó.

Te puede interesar: ¡Ella! Karely Ruiz presume su nuevo Corvette rosa

Su llegada a la plataforma para adultos generó que rápidamente fuera comparada con la también regiomontana Karely Ruiz, quien es conocida como la 'Reina de OnlyFans', ya que su contenido es de lo más visto en la plataforma para adultos.



Pero, ¿Madeleyn podrá desbancar a su compañera?



En el mes de septiembre del presente año Karely dio a conocer que tenía 10 mil seguidores que pagaban 16 dólares mensuales (320 pesos mexicanos). Esto le generaba ganancias cercanas a los 3.2 millones de pesos mensuales solo con la plataforma de OnlyFans.



Sin embargo, el comunicador Eduardo Elizondo aseguró que Madeleyn se posicionó en el Top #1 de México al ser la cuenta que más seguidores consiguió a tan solo días de abrir su cuenta de OnlyFans.



Pero, debido a que la modelo configuró la cuenta para no compartir el número total de seguidores no es posible conocer por el momento este dato y compararlo con la cuenta de Karely Ruiz.