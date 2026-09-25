Macklemore revela gira benéfica tras salir del tour de Ed Sheeran

Macklemore anunció una gira benéfica por Dublín, París y Londres para recaudar fondos para Palestina, tras quedar fuera del tour de Ed Sheeran.

El rapero estadounidense Macklemore anunció este jueves que hará una gira en Dublín, París y Londres para recaudar fondos por Palestina tras ser excluido de la gira de Ed Sheeran sus comentarios en contra de la guerra en Gaza.

"Algo ha cambiado en los últimos tres años. Se ha producido un despertar colectivo en torno a la liberación de Palestina, al poder de los multimillonarios que intentan censurar este llamado y a lo que esperamos de los artistas en este momento", escribió el cantante en una publicación de Instagram.

El 'Free Palestine Tour' tendrá lugar el 26 de octubre en Dublín, el 29 en París y el 30 en Londres, y en los conciertos Macklemore estará acompañado de otros músicos que no ha revelado.

El dinero recaudado se destinará a organizaciones como la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU (UNRWA), Jewish Voice for Peace, Medical Aid for Palestinians o Gaza Soup Kitchen, entre otras.

"He pasado la última semana poniéndome en contacto con artistas que han dado un paso al frente y han utilizado sus escenarios para mostrar solidaridad con el pueblo palestino sin importar las consecuencias", relató el rapero.

"Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no es una opción. La gente pide a los artistas que utilicen el escenario para algo más que el entretenimiento. Que planten cara cuando el llamado por una Palestina libre se enfrente a intentos de silenciarlo", apuntó.

Este mes, Macklemore anunció que había sido excluido de la gira de Ed Sheeran por haber defendido sobre el escenario una "Palestina libre" y por haber dicho que quería que la gente de Gaza y de la Cisjordania ocupada supiera que "no nos hemos olvidado de ellos".