Machine Gun Kelly desmiente mensaje viral sobre Megan Fox

El cantante negó haber publicado declaraciones en las que supuestamente lamentaba su ruptura con Megan Fox, con quien comparte una hija

Machine Gun Kelly salió al paso de un mensaje viral que circuló en redes sociales y que supuestamente revelaba su arrepentimiento por haber terminado su relación con Megan Fox. El artista, cuyo nombre real es Colson Baker, negó haber escrito las palabras que se le atribuían mediante una respuesta directa en X.

La publicación difundida el lunes 12 de octubre incluía fotografías recientes de la actriz en ropa interior, una imagen de la expareja y una supuesta captura de pantalla con declaraciones atribuidas al rapero sobre el final de su romance.

¿Qué dijo Machine Gun Kelly sobre el mensaje viral?

El contenido apócrifo presentaba al músico lamentando haber perdido a la que describía como la mujer más hermosa del mundo. En el supuesto mensaje, también afirmaba que había arruinado la relación y que le resultaba difícil ver cómo otras personas hablaban de la belleza de su expareja.

Ante la difusión de estas declaraciones, Baker respondió al usuario que compartió la publicación y cuestionó su autenticidad con una frase contundente.

Con este comentario, el artista rechazó que el mensaje procediera de él, desmintiendo así las palabras que le atribuían sobre un supuesto arrepentimiento por la ruptura con Fox.

De una relación mediática a la crianza compartida

Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzaron su relación en 2020, después de conocerse durante el rodaje de la película independiente Midnight in the Switchgrass. La producción se interrumpió temporalmente por la pandemia de COVID-19, pero ambos comenzaron a ser vistos juntos fuera del set.

Meses después, Fox apareció en el video musical de "Bloody Valentine", tema del cantante. En julio de ese año, la pareja confirmó públicamente su romance durante una participación conjunta en el pódcast Give Them Lala, donde la actriz describió al músico como su «llama gemela».

En enero de 2022, Baker le propuso matrimonio a Fox. Durante el año siguiente, ambos mantuvieron una presencia constante en eventos públicos, incluida la ceremonia de los premios Grammy de febrero de 2023.

Sin embargo, la relación atravesó dificultades ese mismo año, cuando algunas publicaciones de la actriz en Instagram despertaron rumores de separación. Aunque posteriormente se reconciliaron, la ruptura volvió a producirse a finales de 2024.

Megan Fox y Machine Gun Kelly tienen una hija

En marzo de 2025, la expareja dio la bienvenida a su hija, Saga Blade. El músico anunció el nacimiento en Instagram con un video en el que aparecía sosteniendo a la bebé y acompañó las imágenes con el mensaje: "¡Por fin está aquí! Nuestra pequeña semilla celestial".

A pesar de haber terminado su relación sentimental, ambos continúan vinculados por la crianza de su hija y han compartido públicamente algunas reflexiones sobre esta nueva etapa familiar.

En marzo de 2026, Fox publicó varias fotografías en Instagram junto con la frase «El amor fue el monstruo más salvaje de todos». Baker comentó la publicación con las palabras: "Me alegra que hayamos tenido un bebé".

El músico reconoce el papel de Megan Fox como madre

En otra declaración sobre su vida familiar, Machine Gun Kelly destacó el esfuerzo de la actriz en el cuidado de su hija y señaló que las felicitaciones por la crianza debían dirigirse principalmente a ella.

"Quiero quitarme todas las felicitaciones a mí y trasladárselas a Megan, porque realmente es ella quien hace todo el trabajo", expresó.

El cantante también bromeó sobre su participación como padre y comentó que su labor consistía en tocar la guitarra y procurar que la pequeña estuviera contenta.