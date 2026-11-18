Macaulay Culkin retoma a Kevin McCallister en una campaña navideña y recuerda cómo sus hijos han descubierto la película que lo hizo famoso

Macaulay Culkin volvió a ponerse en la piel de Kevin McCallister, el personaje que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine navideño, con una nueva campaña que recupera escenas y momentos emblemáticos de "Mi pobre angelito" ("Home Alone"), película estrenada en 1990.

El actor de 46 años participa en un anuncio que recrea algunas de las situaciones más recordadas de la comedia, aunque esta vez Kevin termina solo en un establecimiento cubierto de nieve, donde vuelve a hacer de las suyas.

En una entrevista con Men's Journal, Culkin explicó que tuvo oportunidad de aportar ideas durante la grabación y participar en la construcción de algunas escenas. El rodaje duró dos días y, después de realizar las tomas previstas, el equipo le permitió improvisar y probar propuestas propias.

El actor disfruta que nuevas generaciones conozcan a Kevin

A más de tres décadas del estreno de "Mi pobre angelito", Culkin reconoció que le sorprende que la historia continúe conquistando a nuevas generaciones, especialmente a niños que descubren la película a través de sus padres.

"Siempre digo que ustedes crecieron con ella y ahora están criando a sus hijos con ella", comentó el actor al hablar sobre la permanencia de la cinta entre las favoritas de la temporada navideña.

El intérprete contó que ha experimentado esa conexión durante actividades escolares de sus hijos. En una celebración de Halloween encontró a un niño disfrazado con pijama, bata y un peinado similar al de Kevin McCallister.

"Una vez Kevin, siempre Kevin. Lo sabes, ¿verdad?", recordó que le dijo al pequeño.

Sin embargo, hay una situación curiosa en su propia familia: sus hijos menores todavía no saben que su padre interpretó al famoso personaje. Para ellos, simplemente es papá.

"No tienen idea de que soy Kevin", explicó Culkin. En cambio, su hijo mayor ha comenzado a asegurar que recuerda algunas de las travesuras de la película, como preparar las trampas de la casa y deslizarse por las escaleras en un trineo.

Ver la película con sus hijos cambió su experiencia

El actor también compartió que recientemente pasó un fin de semana viendo las películas junto a su familia. La primera entrega formó parte de una noche de pijamas y, para él, lo más especial fue observar las reacciones de sus hijos.

"Escuchar sus risitas y ver sus ojos brillantes le da un significado completamente diferente", expresó sobre la experiencia de compartir la historia con los pequeños.

Culkin reconoció que con el paso de los años se ha sentido más cómodo con el legado de Kevin McCallister y con el reconocimiento que recibe cada temporada navideña.