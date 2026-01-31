Macaulay Culkin se despide de O'Hara: 'Mamá, te quiero'

Macaulay Culkin compartió un mensaje en Instagram cargado de nostalgia en el que lamentó no haber tenido más tiempo a su lado

El actor estadounidense Macaulay Culkin expresó su dolor por la muerte de Catherine O’Hara, actriz con quien compartió pantalla en "Mi pobre Angelito" y a quien recordó como su “mamá” dentro y fuera del set. El mensaje fue publicado este viernes, luego de confirmarse el fallecimiento de la intérprete a los 71 años.

A través de su cuenta de Instagram, Culkin compartió un mensaje cargado de nostalgia en el que lamentó no haber tenido más tiempo a su lado y le dedicó palabras de despedida llenas de cariño.

La publicación estuvo acompañada por un collage de imágenes: una tomada de una escena de la icónica película, donde ambos aparecen frente a frente, y otra más reciente, replicando el mismo encuadre pero ya en su etapa adulta.

Catherine O’Hara, reconocida también por su trabajo en producciones como Beetlejuice y Best in Show, murió en su residencia de Los Ángeles, California, tras enfrentar una breve enfermedad, según informó su representante.

Originaria de Toronto y nacida en 1954, O’Hara dejó una marca imborrable en la cultura popular gracias a su interpretación de Kate McCallister, la madre de Kevin, personaje central de la clásica comedia navideña de los años noventa.