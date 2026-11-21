Disney desarrolla una nueva entrega de la franquicia con Macaulay Culkin; Seth Rogen y Evan Goldberg participarán en el guion y la producción

Más de tres décadas después de su última aparición en la franquicia, Macaulay Culkin podría volver a interpretar a Kevin McCallister en una nueva película de "Mi pobre angelito" ("Home Alone"), proyecto que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo en Disney.

La producción contará con la participación de Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes estarán a cargo de la producción y colaborarán con Culkin en el desarrollo del guion a través de su compañía Point Grey Pictures, de acuerdo con información de Variety.

La noticia representa un nuevo intento de recuperar una de las franquicias navideñas más populares del cine, esta vez con el regreso del actor que dio vida al protagonista de las dos primeras películas.

¿De qué tratará la nueva película de Mi pobre angelito?

La historia partiría de una idea propuesta por el propio Macaulay Culkin, quien anteriormente había compartido su interés en regresar al universo de Kevin McCallister, pero desde una perspectiva diferente: la de un padre que debe enfrentar los problemas de su relación con su hijo.

Durante una presentación de su espectáculo "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin", el actor explicó que imaginaba a Kevin como un hombre divorciado o viudo que está criando a un niño y dedica demasiado tiempo a su trabajo.

En esa propuesta, el protagonista descuida la relación con su hijo hasta que el menor termina por molestarse con él y le impide entrar a la casa. La situación daría un giro a la historia original, pues Kevin tendría que enfrentarse a las trampas que su propio hijo prepararía para mantenerlo afuera.

Culkin describió que la casa funcionaría como una metáfora de la relación entre ambos personajes. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si esta idea será la trama definitiva de la película.

Seth Rogen y Evan Goldberg se suman al proyecto

La participación de Seth Rogen y Evan Goldberg será una de las novedades de esta producción. Ambos trabajarán junto a Culkin en el desarrollo del libreto y producirán la película mediante Point Grey Pictures.

La dupla tiene experiencia en proyectos de comedia y en la recuperación de propiedades conocidas del entretenimiento. No obstante, todavía no se ha anunciado quién dirigirá la nueva entrega ni qué otros actores formarán parte del elenco.

Por su parte, Disney no ofreció comentarios sobre el desarrollo de la cinta cuando fue consultada por los medios estadounidenses.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Home Alone?

Hasta el momento no existe una fecha de estreno, calendario de rodaje ni confirmación de que la película haya recibido autorización definitiva para entrar en producción. El proyecto permanece en una etapa inicial, mientras sus responsables trabajan en el desarrollo de la historia.

Tampoco se ha informado si Chris Columbus, director de las dos primeras películas, participará en esta nueva versión.

El regreso de Kevin McCallister después de 34 años

Macaulay Culkin interpretó por primera vez a Kevin McCallister en 1990, cuando se estrenó "Mi pobre angelito", película en la que un niño queda accidentalmente solo en casa durante las vacaciones navideñas y debe defender su hogar de dos ladrones.

El actor retomó el personaje en 1992 con "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York". Desde entonces no ha vuelto a protagonizar una película de la franquicia, aunque otros intérpretes encabezaron las entregas posteriores.

La saga continuó con "Mi pobre angelito 3" en 1997 y otras producciones, entre ellas "Mi pobre y dulce angelito", estrenada directamente en Disney+ en 2021.

El posible regreso de Culkin también coincide con una nueva etapa de acercamiento al personaje. Recientemente, el actor volvió a interpretar a Kevin en una campaña publicitaria de McDonald's inspirada en la película original.

Ahora, la propuesta de una nueva historia con Kevin convertido en padre abre la posibilidad de que el personaje experimente una situación similar a la que vivió cuando era niño, aunque esta vez desde el lado de los adultos.