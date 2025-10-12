Macario Martínez sueña lindo y conquista el Tiny Desk

Macario fusionó instrumentos tradicionales como la jarana, marimba, quijada de burro y bajo eléctrico, sobre una tarima para zapateado

El mexicano Macario Martínez estrenó su esperada sesión en el icónico Tiny Desk Concert de NPR Music, un formato íntimo que ha catapultado carreras como las de Natalia Lafourcade o Carín León.

Este debut no solo celebra sus raíces en el son jarocho y el huapango, sino que ha desatado una ola de orgullo y celebración entre sus fans, quienes ven en él la encarnación del sueño hecho realidad.

Un viaje de perseverancia y talento auténtico

Macario, originario de Veracruz pero radicado en Ciudad de México, saltó a la fama en enero de 2025 con un video viral donde, vestido con su uniforme de barrendero, pedía escuchar su canción "Sueña lindo, corazón".

Lo que empezó como un escape creativo durante sus turnos nocturnos limpiando calles se convirtió en un fenómeno: más de 20 millones de streams en Spotify, giras por Estados Unidos y Europa, y colaboraciones como la banda sonora de The Last of Us (temporada 2) con "Si te mentí".

Su nuevo sencillo "Azul", una balada con toques de mariachi y huapango, acaba de salir y ya suma nominaciones en Premios Juventud.

En esta sesión de Tiny Desk, grabada durante su gira en Washington D.C., Macario fusionó instrumentos tradicionales como la jarana, marimba, quijada de burro y bajo eléctrico, sobre una tarima para zapateado.

Interpretó un set emotivo que incluye "Sueña lindo, corazón" y temas que reflejan su vida: de las calles de CDMX al escenario global.

Él mismo lo describió como "un honor en un espacio que respeta la música auténtica", y la productora Anamaria Sayre destacó cómo captura esa esencia de componer "barriendo calles de noche".

La sesión ya acumula más de 100 mil vistas en horas.

En redes como X (Twitter) y los comentarios de YouTube, miles celebran su ascenso como un triunfo colectivo. Frases como "De barrer pisos a barrer con internet" o "Callando bocas y abriendo caminos" inundan las plataformas, resaltando su humildad y representación de la clase trabajadora mexicana.